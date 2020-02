IL TEST

PADOVA Il primo marzo tutti i controllori di Busitalia saranno dotati di body cam. L'annuncio è stato dato dai vertici dell'azienda durante un incontro con i sindacati. A metà gennaio nella sede di via Rismondo è arrivata la prima telecamera miniaturizzata che viene applicata alle divise degli operatori per dissuadere eventuali atti violenti o per riprendere eventuali aggressioni. Il dispositivo verrà testato fino alla fine del mese. Poi, a partire da domenica primo marzo, tutti e 20 i verificatori dell'azienda verranno dotati di queste apparecchiature.

Per garantire la privacy, le body cam verranno accese solamente in caso di aggressione e l'operatore dovrà avvertire quando è in atto la registrazione. Per le nuove telecamere Busitalia ha stanziato cinquemila euro. Utilizzate da diversi anni negli Stati Uniti, queste microcamere si stanno diffondendo anche in Italia poiché permettono di effettuare riprese per svariate ore. «Ci auguriamo che questi strumenti possano garantire una maggiore tranquillità ai nostri controllori ha spiegato qualche giorno fa il presidente dell'azienda Andrea Ragona Il nostro obiettivo è far lavorare in assoluta sicurezza i nostri dipendenti».

L'anno sorso, infatti, le aggressioni nei confronti dei verificatori sono state moltissime. L'ultima in ordine di tempo si è registrata il 31 dicembre attorno alle 15. A quell'ora, alla fermata davanti al cimitero Maggiore, a salire sul bus numero 10 diretto verso Sarmeola di Rubano è stato un ragazzo africano. All'interno del mezzo, però, era presente un gruppo di verificatori che gli ha chiesto il biglietto. Per tutta risposta, il ragazzo ha reagito violentemente strattonando uno dei controllori che è caduto a terra. Il giovane è riuscito a fuggire prima che l'autobus ripartisse, mentre il dipendente di Busitalia è stato portato in ambulanza al Pronto soccorso dove gli è stata diagnosticata la lussazione di una spalla.

Non registra, però, battute d'arresto la tensione tra i sindacati di base e l'azienda. «Martedì pomeriggio ho accompagnato nella sede di Busitalia il conducente alla guida del tram deragliato in piazzale Stazione lo scorso 22 luglio polemizza Vittorio Rosa di Sls Il lavoratore voleva rilasciare alcune dichiarazioni sull'incidente. L'ingegnere Alberto Cavallini, però, quando si è accorto della mia presenza, ha annullato l'incontro. Atteggiamenti di questo genere non sono più accettabili».

