ABANO TERME Disdette a raffica negli hotel del bacino termale euganeo. E non solo da parte della clientela estera cui è stato imposto il tampone anche se vaccinata oppure guarita dal Covid. Cominciano infatti a fare marcia indietro anche i turisti italiani, allarmati dalle indiscrezioni su nuove restrizioni che il Governo potrebbe decidere giovedì, a due giorni dal Natale.

«Nel mio albergo siamo già a una percentuale che va dal 15 al 20% dichiara sconsolato Aldo Buja dell'Ariston Molino di Abano Ma è un numero che potrebbe aumentare, il telefono continua a squillare. Purtroppo, molti sono italiani. C'è un diffuso clima di sfiducia e apprensione. Temono di essere obbligati a sottoporsi al tampone pur in possesso del Green pass. Circolano voci di tutti i generi e siamo costretti ad attendere per avere una conferma di quello che intende fare il Governo. Se questa ipotesi sfortunatamente si concretizzasse, un ospite che decidesse di soggiornare per una decina di giorni dovrebbe sottoporsi a tre tamponi. Questo nonostante sia ancora possibile esibire il solo certificato base, e non il rafforzato, per accedere ai servizi termali dei nostri alberghi. Ho paura di brutte sorprese proprio a ridosso del Natale dice ancora Buja E ho anche la sensazione che trascorse le festività si andrà comunque a nuove restrizioni. Non riusciamo a uscire a questa storia. Navighiamo letteralmente a vista».

Nubi fosche anche per l'Ermitage Bel Air. «La tendenza è estremamente negativa esordisce il titolare Marco Maggia Noi viaggiamo già sul 30-40% di disdette. Principalmente da parte di ospiti stranieri che avevano prenotato dai Paesi che rappresentano i nostri principali mercati, come Germania, Austria, Francia e Svizzera. Il tampone aggiuntivo crea enormi problemi di natura logistica. Bisogna prenotarlo e spesso il tempo di attesa per poterlo fare va oltre la data programmata per iniziare la vacanza. È ovvio che molti, a questo punto, preferiscano rinunciare. Io mi chiedo a questo punto l'utilità di martellare sulla campagna vaccinale, che oltretutto ha ottenuto risultati positivi incontestabili, se poi si introduce la misura del test anche per chi si è immunizzato. Le aziende hanno subito dei costi pesanti, ma quali benefici hanno ottenuto in definitiva? Noi stiamo patendo una fuga della clientela straniera che è l'unica, al momento, che trascorre nei nostri hotel una permanenza media di due settimane. Una perdita che non può essere compensata dagli ospiti italiani che trascorrono qui tre, quattro giorni».

Oltre al danno, sottolinea Maggia, c'è anche la beffa del bonus terme. «Fra le persone che hanno disdetto, anche alcune che erano riuscite a ottenerlo. A cosa è servito, alla fine? Per questo, chiediamo con forza che questo intervento sia riproposto per tutto il 2022».

Danni al momento limitati per l'hotel Millepini di Montegrotto. «Le disdette sono per ora circa del 10% dichiara il titolare Emanuele Boaretto Hanno fatto marcia indietro anche alcuni gruppi francesi che volevano venire qui per usufruire della piscina Y-40. Purtroppo si tratta di un quadro in continua evoluzione. Il momento però è drammatico. Non solo a livello economico, ma anche per quanto riguarda il morale di chi lavora in tutto il comparto. Siamo costretti a vivere alla giornata. In queste condizioni è impossibile fare qualsiasi tipo di programmazione. E il tampone aggiuntivo per l'estero è un ulteriore deterrente».

Più che disdette, Gianluca Maregotto dell'hotel Aqua di Abano lamenta una preoccupante lentezza nelle prenotazioni: «Abbiamo ancora una buona disponibilità di posti, ma le richieste arrivano con il contagocce. Decisamente, il quadro generale appare difficile».

Eugenio Garzotto

