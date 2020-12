IL FURTO

Non si è limitato ad aggiustare il lavandino ma ha anche ripulito il portagioie in cui l'anziana cliente custodiva il collier d'oro. Che sul piano affettivo vale molto più dei 900 euro stimati perché è un regalo del marito morto anni fa. Ma l'idraulico dalla mano lesta non aveva fatto i conti con l'arguzia della padrona di casa e del figlio né con l'intervento tempestivo dei carabinieri. Così per Mattia Ferro, 35 anni di Ceneselli (Rovigo) dipendente di un'azienda idrotermosanitaria di Lendinara, sono scattate le manette. Il giovane è stato arrestato in flagranza venerdì mattina a Carmignano, frazione di Sant'Urbano, con l'accusa di furto aggravato in abitazione e subito rilasciato su disposizione dell'autorità giudiziaria.

FIDUCIA MAL RIPOSTA

Tutto è iniziato con la richiesta di un noto imprenditore agricolo di Carmignano, che chiede al suo idraulico di fiducia di andare a casa della madre G. B., 85 anni, per trovare una soluzione al suo lavandino otturato. Un intervento banale, che richiede soltanto un paio di minuti ma che ha preso una piega del tutto imprevista.

ASTUZIA

Alle 11 il furgoncino della termoidraulica raggiunge il casolare di campagna in via Dossi. Il titolare si ferma a fumare una sigaretta davanti alla porta di casa, chiacchierando con l'anziana visto che si conoscono bene. Intanto il giovane dipendente sale al piano di sopra per dare un'occhiata al bagno, dice. L'anziana però è guardinga: quest'estate le era sparito un anello d'oro subito dopo una visita dell'idraulico. Semplice coincidenza? La signora non ha prove per sostenere il contrario, ma un sospetto sì, anche se non ne ha mai fatto parola con nessuno. Fatto sta che l'altro giorno aveva preso le sue precauzioni, controllando il portagioie poco prima che Ferro mettesse piede in casa sua.

Il collier era al suo posto, lo stesso in cui un tempo c'era anche l'anello. La proprietaria aveva chiuso il cassetto e aveva riposto la chiave sopra il comodino, memorizzando la posizione in cui l'aveva lasciata. «L'intervento per sturare il lavandino è durato pochi minuti racconta il figlio dopodiché ho chiesto ai due di dare un'occhiata anche alla caldaia del laboratorio di lavorazione della carne. E così hanno fatto. Ci siamo spostati nel capannone a fianco».

Nel frattempo l'anziana sale in camera per accertarsi che sia tutto in ordine. E lì trova la conferma ai suoi sospetti: la chiave è spostata, il cassetto è socchiuso e del collier in oro non c'è traccia. «Jèro quasi drio fare on infarto» racconta la 85enne portandosi una mano al petto. È il figlio a scendere nei particolari di quei momenti concitati: «Mia mamma mi ha chiamato al cellulare, tutta agitata. Vieni a casa che sto per morire! Mi ha rubato tutto!. Io non capivo a cosa si riferisse. Mi ha raccontato tutto d'un fiato: sia del collier che dell'anello sparito quest'estate, preoccupata che il l'idraulico fosse già andato via e insieme a lui il suo dipendente. Ma io l'ho tranquillizzata: erano ancora qua».

A quel punto il figlio prende in disparte il titolare spiegandogli l'accaduto e nel frattempo escogita le mosse successive per farsi restituire il maltolto. Con una scusa l'imprenditore agricolo riconvoca in casa i due idraulici mettendoli al corrente del furto. Ferro nega ogni coinvolgimento, anche se la sua crescente agitazione suggerisce il contrario. Il suo titolare invece, che non sospettava minimamente il vizietto del giovane dipendente, è imbarazzato. «Gli ho detto: Tira fuori il collier e finiamola qua racconta il figlio della vittima . Ma lui continuava a dire che non c'entrava niente, così ho chiamato i carabinieri».

Il 35enne estrae la collana dalla tasca soltanto all'ultima offerta: la refurtiva in cambio del ritiro della segnalazione ai carabinieri. Ma i militari bussano alla porta pochi istanti dopo e il giovane confessa di aver rubato anche l'anello, subito rivenduto a un compro oro. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato che un banale intervento idraulico potesse sfociare in arresto.

Maria Elena Pattaro

