IL TAVOLO TECNICO

PADOVA I cinquantamila attesi questa sera in Prato della Valle per Fabri Fibra fanno scattare un imponente piano-sicurezza. Ieri mattina si è tenuto un tavolo tecnico presieduto dal questore Paolo Fassari per coordinare ogni minimo dettaglio. Il piano prevede, in primis, la presenza, degli steward e l'eliminazione di ogni ostacolo che, in caso di pericolo, impedisca il deflusso delle decine di migliaia di persone. Non solo. In prossimità degli accessi stradali alla piazza verranno piazzati i classici new jersey.

Tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti di polizia locale, in parte in divisa e in parte in borghese, saranno circa un centinaio gli uomini presenti in piazza. Tra la folla ci saranno anche gli artificieri e i cinofili di polizia e finanza. L' obiettivo di quest'ultimi sarà quello di contrastare l'attività di spaccio di droga. Verrà poi transennata l'area attorno al palco (lobo Santa Giustina) che sarà in grado di accogliere 10 mila spettatori. A capienza raggiunta sarà comunque possibile assistere allo show e sostare nell'ampia area di Prato della Valle, esterna alla recinzione.

LE ORDINANZE

Sempre per garantire la sicurezza, le strade attorno al Prato verranno chiuse a partire dalle 14.30. All'interno della piazza non sarà poi possibile introdurre bottiglie e oggetti in vetro (quindi niente bottiglie di spumante), bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri, borracce di metallo, bevande alcoliche, bevande contenute in lattine, biciclette, liquidi infiammabili, bombolette spray, spray al peperoncino. Vietati anche oggetti appuntiti o che possano arrecare danno agli altri, quali ombrelli e aste, bastoni per selfie e treppiedi, materiali esplosivi, fuochi d'artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli o altri oggetti da punta o da taglio, veleni, sostanze stupefacenti e nocive.

Nei giorni scorsi, poi, il sindaco Sergio Giordani, ha firmato un'ordinanza, in virtù della quale dalle 21 di oggi alle 4 di domani mattina, scatterà il divieto di vendita, somministrazione e detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, nell'area di Prato della Valle e nelle vie adiacenti.

I COLLEGAMENTI

Quest'anno, per la prima volta, sarà possibile parcheggiare nell'area di sosta dell'ex Foro Boario anche la notte di San Silvestro. E' infatti prevista l' apertura regolare e continuativa h24 fino ad esaurimento dei 488 posti auto di Park Rabin con accesso da via Marghera attraverso Piazzale Santa Croce. Il parcheggio sarà raggiungibile seguendo le indicazioni stradali con la dicitura Capodanno 2020 presenti nella zona sud della città.

La giunta Giordani ha deciso, infine, di stanziare 14 mila euro per organizzare quattro bus navetta che saranno in servizio dalle 21.30 alle 2.45 e che uniranno Prato della Valle con i principali quartieri cittadini. Navette che saranno collegate a 5 parcheggi scambiatori: capolinea nord e sud del tram, park Piovese, park Bembo, e parcheggio di via Dei Colli.

La navetta Sud partirà, così dal capolinea sud del tram e arriverà in piazzale Santa Croce passando per il Bassanello. La navetta Est coprirà, invece, un percorso circolare: via Manzoni (capolinea per Prato della Valle), via D'Acquapendente - park Bembo (capolinea esterno) park Piovese, via Facciolatie via Manzoni. Il percorso della navetta centro sarà via Belludi (capolinea per Prato della Valle), Giardini dell'Arena, Ferrovia, Arcella capolinea tram Nord e ritorno (il bus si gira in piazza del Santo). La Navetta ovst, coprirà, infine, il percorso ponte Saracinesca (Sacra Famiglia), via Cernaia, via Sorio, park Colli , via dei Colli , via Ciamician (capolinea linea 6) via Castelfidardo, Ponte Saracinesca.

Alberto Rodighiero

