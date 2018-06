«Il successo? Sì, ma fuori dall'Italia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SENZA CONFINIPADOVA L'Italia aveva poco da offrire, così hanno fatto le valige e si sono trasferiti all'estero per completare gli studi o per trovare lavoro. È la scelta coraggiosa compiuta da Damiano Miazzi, Damiano Buratto e Beatrice Marciani, tre ragazzi della Bassa padovana che hanno fatto carriera oltre i confini.Tre volti, tre storie diverse accomunate da un lato dall'intraprendenza di inseguire i propri sogni, dall'altro dal rammarico di non riuscire a realizzarli nel proprio paese. Così hanno accettato la sfida di mettere radici...