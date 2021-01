«Lo sto dicendo da marzo. Bisogna calcolare rimborsi e non ristori su una base ampia di mesi del 2020 se non addirittura su tutto l'anno. Finora ero inascoltato ma vedo che adesso qualcosa di importante si sta muovendo». Così il presidente della Confesercenti, Nicola Rossi, commenta l'incontro tra i dirigenti Confesercenti Veneto ed il sottosegretario all'economia Pier Paolo Baretta. Ospite anche il presidente della Provincia Fabio Bui.

Durante l'incontro, il Presidente di Confesercenti del Veneto Centrale, Nicola Rossi ha ribadito che la situazione è drammatica per le piccole imprese. «I ristori che abbiamo ricevuto sono importanti ma si tratta di importi limitati rispetto alle perdite che la crisi Covid ha causato. Dobbiamo ragionare sull'effettiva perdita confrontando il fatturato 2019 con 2020 e riteniamo opportuno che vada superata la distinzione tra codici Ateco». Concreto nella risposta il sottosegretario Pier Paolo Baretta, che ha confermato la possibilità di superare il concetto dei ristori legati al codice Ateco e di lavorare per un riconoscimento dei ristori alle imprese sulla base della perdita nei ricavi semestrali del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Ha ribadito che il governo continuerà a sostenere le imprese in rapporto alle situazione epidemiologica.

