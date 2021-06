Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SOSTEGNOPADOVA La tassa sui rifiuti prodotti nelle case diminuirà. Non per la rata di fine giugno e nemmeno per quella di settembre, ma al conguaglio di dicembre sì. Calerà anche per le imprese, gli enti e le associazioni e qui la differenza si vedrà subito perché la scadenza della prima rata è stata posticipata al 31 luglio e il Comune farà in tempo a inserire le riduzioni.Le delibere approvate dalla Giunta si muovono su due...