IL SOSPETTOPADOVA Un possibile positivo tra il personale infermieristico all'Opera della Provvidenza di Sant'Antonio a Sarmeola di Rubano. «Abbiamo dei sospetti ma attendiamo l'esito del tampone molecolare per averne la conferma spiega Emanuele Vignali, direttore sanitario della struttura Ovviamente abbiamo già attivato tutti i protocolli del caso e abbiamo considerato la persona in questione come fosse positiva per cautela». La domanda...