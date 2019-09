Il sogno di Medicina: passerà uno su nove

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ATENEOPADOVA Si è svolto ieri mattina il test di Medicina per 2.823 aspiranti camici bianchi, ma ne entrerà solo uno su nove. A partire dalle 11 i candidati hanno avuto 100 minuti di tempo per rispondere alle 60 domande scelte dal Miur e tentare di raggiungere il punteggio minimo per ottenere uno dei 340 posti del corso di laurea a numero chiuso di Medicina e Chirurgia o uno dei 27 posti di Odontoiatria e Protesi dentaria. Un numero record per l'università di Padova: hanno tentato il test 141 ragazzi in più rispetto all'anno precedente....