IL SIT-IN

PADOVA Il dente è avvelenato. E innegabile è l'insuccesso della manifestazione contro il Green pass di ieri pomeriggio. Dopo essere stati sfrattati da Abano Terme, i No pass si sono riuniti sotto la questura dalle 15.30 ed erano circa 150. Quasi una sfida quella di manifestare proprio sotto l'ufficio del questore Antonio Sbordone. «Saremo 10mila» era stato l'invito diffuso via social per presentare l'evento, ma i numeri erano molto più risicati. Che sia stato l'ultimo evento di protesta del 2021 è però tutt'altro che scontato, nonostante l'ingresso in zona gialla. Il respetto delle norme anti Covid invece è stato osservato da molti, ma non da tutti, tanto che le multe staccate ieri sera sono state due.

GLI UMORI

«Ci avevano autorizzato il corteo, poi il sindaco di Abano, Federico Barbierato, è insorto e hanno cambiato idea attacca Cristiano Fazzini, il leader di Veneto No Green Pass Evidentemente qui comanda la Camera di commercio. Sapete che vi dico? Visto che stiamo già cercando un candidato da sostenere nella corsa a sindaco di Padova, ora lo cercheremo anche per Abano». La nuova crociata dei No pass si sposta sul piano politico. Anche perché la delusione per come stanno andando le cose è palpabile, più di qualcuno durante il sit-in di ieri ha fatto notare che «manifestiamo ogni settimana ma non cambia mai niente, a nessuno interessa cosa pensiamo».

Ciò nonostante, la promessa di Fazzini è di scendere in piazza il giorno di Natale, a Santo Stefano e l'ultimo dell'anno. Annunci che forse non potranno avverarsi, da un lato perché bisognerà vedere quanti rinunceranno al pranzo natalizio per gridare slogan al freddo in una piazza, dall'altro perché con l'entrata in zona gialla le maglie delle concessioni potrebbero farsi ancora più strette.

La ferita di Abano, comunque, continua a bruciare. I No pass avevano deciso di manifestare nella località termale per poter fare un corteo, visto che a Padova non è concesso a fronte delle disposizioni prese da Comune e Prefettura nelle ultime settimane. Ma la possibilità di assembramenti era troppo alta, così il questore aveva cercato di dirottarli su un sit-in piazza Mercato, sempre nella cittadina termale. I No pass si erano rifiutati e così eccoli in piazzetta Palatucci, dopo aver presentato venerdì una nuova richiesta.

LE CRITICHE

«Chi detta le regole? Questura, Prefettura e Comune elenca Fazzini Per questo siamo qui. Anzi, se non fosse stato troppo tardi avremmo organizzato tre proteste, una di fronte ogni istituzione. Siamo molto arrabbiati per l'atteggiamento del sindaco di Abano e di Federalberghi, che voleva chiedere al nostro gruppo un milione di euro di danni d'immagine: una follia. Protestiamo per l'atteggiamento che le istituzioni hanno nei nostri confronti, questo modo di vessarci è intollerabile».

Qualche trasgressione si è registrata sul rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina. Piazzetta Palatucci e via Santa Chiara si trovano esattamente al confine del perimetro entro cui vige l'obbligo entrato in vigore per volere del sindaco Giordani da un paio di settimane. Se però quelle aree erano al di fuori della zona tracciata dall'ordinanza comunale, a imporre l'obbligo era già da ieri l'effetto dell'ingresso di tutto il Veneto in zona gialla. Niente scusanti quindi: due persone che non avevano bocca e naso coperti sono state identificate e a giorni riceveranno a casa il verbale con la sanzione di 400 euro. Tra loro una donna che, dopo aver insultato il poliziotto che le chiedeva i documenti, ha preso la parola al microfono invitando a disubbidire alle «leggi ingiuste».

Silvia Moranduzzo

