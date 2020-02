L'EMERGENZA

CITTADELLA Per almeno un'ora ieri pomeriggio dalle 15 alle 16, alcuni dei residenti a Cittadella all'inizio di via Casaretta lato est, sono stati invitati a rimanere in casa per non respirare il fumo acre che si è sviluppato a causa dell'incendio dell'azienda di abbigliamento specializzata in caftani.

Tra gli edifici ad essere sottovento, anche due scuole. Un asilo e principalmente la scuola steineriana Aurora che occupa gli spazi della storica Villa Negri. Personale e alunni sono stati avvisati di rimanere all'interno dell'edificio.

Le lezioni terminano alle 16, ieri a quell'ora la lotta per spegnere il rogo era in pieno svolgimento. Preoccupazione iniziale tra i genitori che, andati a scuola, hanno visto in azione i vari mezzi dei vigili del fuoco, oltre a vedere il fumo che non rendeva certo semplice la respirazione. L'uscita è stata comprensibilmente rallentata ma mai ci sono stati pericoli per le strutture scolastiche seppur poco distanti dal luogo dell'incendio.

Un tam tam quello dell'incendio - circolato ovviamente anche nei social. E proprio attraverso il proprio profilo facebook, il Comune di Cittadella ha voluto tranquillizzare tutti, inserendo questo messaggio: In merito all'incendio scoppiato in via Casaretta si comunica che da una prima analisi effettuata dai Vigili del fuoco che stanno lavorando in questo momento per domare le fiamme, non risultano esserci materiali pericolosi o nocivi. In ogni caso, in via precauzionale, si consiglia ai residenti di via Casaretta e zone limitrofe di tenere le finestre chiuse.

Sul luogo dell'incendio anche il sindaco della città murata Luca Pierobon, che ha seguito le varie fasi dell'intervento, portando la sua vicinanza alla proprietaria Roberta Zurlo e mettendo a disposizione la macchina comunale per quanto nel caso necessario.

«Dispiace comprensibilmente molto per quello che è successo - le sue parole - Non ci sono danni a persone e questo è l'elemento più importante. Speriamo che l'edificio non abbia subito danni strutturali e che quindi l'attività possa riprendere dopo l'adeguata pulizia. La parte degli uffici è salva. Non c'è stato bisogno ha continuato il sindaco - dell'intervento dell'Arpav. Il vento ha spinto il fumo a terra, dissolvendosi via via che l'incendio veniva spento. Ringrazio i vigili del fuoco per la loro preziosa opera e gli altri operatori intervenuti».

«Abbiamo visto all'improvviso molto fumo più che le fiamme - sono le parole di un residente a pochi metri dall'azienda - Il primo pensiero è stato verso le persone visto che qui ci conosciamo tutti da tempo. Per fortuna non ci sono feriti. I vigili del fuoco sono arrivati subito ed hanno lavorato veramente molto con un vento fortissimo».

Appunto proprio il fumo come fosse la nebbia a rendere difficile la respirazione ed a far bruciare gli occhi almeno per un'ora. Necessario avere una mascherina o tenere un fazzoletto a coprire naso e bocca. L'azienda è in attività da cinque anni, ma la proprietà ha una esperienza profonda nel settore della moda, da qui le personalizzazioni uniche nei generi. La sua realizzazione di punta è rappresentata dai caftani ethnic chic. A questi si associano altri capi di abbigliamento ed accessori come parei, borse e ciabatte. Si spera, visto che la primavera non tarderà ad arrivare, che l'attività possa riprendere nel tempo più breve possibile.

