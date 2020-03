NELL'ALTA PADOVANA

CAMPOSAMPIERO «Il frate positivo al coronavirus ricoverato a Padova sta bene e dovrebbe rientrare nella casa di spiritualità a Camposampiero tra breve. Gli altri due fratelli contagiati in convento sono in condizioni stabili, mentre gli altri 17 monaci sono in quarantena fiduciaria e non presentano alcun sintomo. Le dipendenti del convento risultate positive ai tamponi sono due, ma anche loro non presentano particolari problemi».

La sindaca di Camposampiero Katia Maccarrone, sabato nell'annunciare, a malincuore, la sospensione della festa della fragola e della fiera di Rustega oltee che le giornate medioevali previste per maggio, ha fatto il punto della situazione dell'emergenza coronavirus, che sarebbe sotto controllo: «In tutto noi abbiamo circa 25 persone contagiate da covid-19 - ammette - ed altrettante famiglie in isolamento. In questo momento non mi risultano casi gravi o persone in terapia intensiva. Tutte le persone positive che possono continuare la terapia a casa ritornano nel proprio domicilio, i soggetti che necessitano di cure e terapie particolari sono trasferite negli ospedali di Padova o Schiavonia. Sicuramente al nostro nosocomio cittadino si presentano cittadini che risultano positivi dai tamponi ma l'ulss Euganea è riuscita ad organizzarsi in modo tale che la funzionalità del Pietro Cosma non venga intaccata dall'emergenza sanitaria».

Katia Maccarrone è serena anche per quanto riguarda la casa di riposo Anna Moretti Bonora. «Ci sono stati casi subito circoscritti al Bonora - afferma la sindaca di Camposampiero - ma, grazie al lavoro effettuato dai responsabili dell'ente, non c'è nessun focolaio e la situazione è sotto controllo. Da tempo i famigliari non possono visitare gli ospiti della struttura di via Bonora. Persone esterne non entrano al centro per anziani. L'unico punto debole è l'accesso di paziento dall'ospedale civile all'interno ospedale di comunità del Bonora. Il presidente del consiglio di amministrazione Casarin ha già esternato la propria preoccupazione che è la stessa degli operatori sanitari del complesso residenziale».

Se in municipio, a palazzo Tiso, da giorni è in atto una nuova organizzazione degli uffici comunali con dipendenti a casa a lavorare in modalità in smart working, la preoccupazione della giunta cittadina è per i titolari di attività produttive.

«Tanti piccoli imprenditori mi chiedono con forza di poter ritornare a riaprire i cantieri chiusi - confessa la Maccarrone - I negozianti sono in forte difficoltà e anche chi deve tenere aperti i locali ha paura. Come amministrazione, dopo aver acquistato 8 mila mascherine per un costo di 5 mila euro oltre quelle arrivate dalla Regione, abbiamo deciso di approntare le prime misure concrete a sostegno dell'asilo nido e della scuola materna Umberto I. Per il nido il comune pagherà il 50% della retta a carico delle famiglie (una quarantina in totale) e per la materna verserà un contributo straordinario di 20 mila euro in base alla durata dell'emergenza».

Marin Luca

