Il sindaco Giordani incontra i cittadini nei quartieri

GLI INCONTRIPADOVA Al via mercoledì prossimo gli incontri nei quartieri di Giunta e sindaco. E Sergio Giordani scrive ai padovani. «Cara cittadina, caro cittadino, come amministratori cerchiamo di fare il meglio per Padova ogni giorno e vi ringraziamo per l'aiuto che continuate a darci con i vostri suggerimenti, le vostre segnalazioni e anche le vostre critiche. Governare una città non significa solo progettare nuove opere, ricercare le soluzioni ai problemi, curare il benessere di ciascuno nella vita di ogni giorno» scrive il primo...