CAMPODARSEGO Il sindaco di Campodarsego Valter Gallo apre le porte comunali per la somministrazione dei vaccini. In un momento nel quale anche il suo territorio sta piangendo un alto numero di vite umane a causa del Covid-19, diventa importante trovare strutture in grado di accogliere personale medico per vaccinare i residenti, a partire dagli anziani del paese.

«Sono settimane terribili - ha detto ieri Gallo - e sono convinto che questi numeri drammatici ci accompagneranno almeno per tutto il mese di gennaio. Per questo come amministrazione, Campodarsego si metterà a disposizione della sanità padovana per offrire spazi idonei dove la nostra gente possa recarsi per sottoporsi alla vaccinazione».

Attalmente ci sono parecchie idee, ma ancora nulla di definito in attesa delle decisioni dell'Ulss.

«Che sia una palestra o una sala civica - ha proseguito Gallo - non ci faremo trovare impreparati. Abbiamo già affrontato nei mesi scorsi questo percorso, quando è stato il momento di concedere spazi comunali per la vaccinazione anti influenzale».

Il primo cittadino di Campodarsego ha lanciato un appello alla collettività: «È fondamentale seguire alla lettera le restrizioni imposte dal Governo. Il quadro complessivo è delicato e se non ci muoveremo con attenzione rischiamo di piangere ancora tanti morti. La vaccinazione anti Covid-19 è un passo importante, ma non dobbiamo abbassare la guardia convinti di essere già arrivati alla meta. Nella mia Campodarsego nel giro di un paio di settimane abbiamo avuto una decina di decessi legati al Coronavirus. Questo dato, che purtroppo non può essere considerato definitivo, ci deve far riflettere sul futuro che ci aspetta, se non daremo tutti un giro di vite sulle nostre abitudini».

Già la settimana prossima l'Ulss potrebbe confermare la richiesta di spazi comunali ai singoli comuni, a quel punto Gallo ufficializzerà le aree dove la popolazione di Campodarsego potrà recarsi per la vaccinazione.

