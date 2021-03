IL TESTIMONIAL

PIOMBINO DESE Il sindaco di Piombino Cesare Mason ha accolto l'invito del governatore Luca Zaia e ha donato il plasma iperimmune al Centro trasfusionale di Camposampiero. «Sono sempre stato un donatore di sangue e di plasma - racconta orgoglioso il primo cittadino - Per un periodo avevo smesso ma ora, sollecitato dal presidente della Regione, ho deciso di contribuire nel mio piccolo ad aiutare chi si è ammalato di Covid».

Mason si era positivizzato lo scorso 23 dicembre e negativizzato il 10 gennaio. Dieci giorni fa si era sottoposto ad analisi preventive per verificare se nel suo fisico c'erano anticorpi per trattare i pazienti positivi al virus. «La risposta è stata sorprendente per tutti - spiega - perché la dottoressa dell'Ulss mi ha detto che avevo una grande presenza anticorporale e mi ha chiesto se avevo fatto il vaccino. Ho risposto di no. Con ogni probabilità mi chiameranno ancora per donare altro plasma e di questo sono felice».

Il plasma iperimmune è il dono più bello che i guariti dal Coronavirus possono fare agli ammalati. La raccolta prosegue quotidianamente nelle sedi provinciali dedicate. «Invito tutti coloro che sono nelle condizioni di farlo, di donarlo - esorta Mason - In questo periodo non bisogna certo abbassare la guardia: la variante inglese, soprattutto tra i giovani, si propaga velocemente anche nel nostro territorio».

Anche l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin plaude alla generosa donazione da parte del primo cittadino piombinese. «Il plasma iperimmune è una delle terapie utilizzate per curare le complicanze da Covid-19 - scrive l'assessore nella sua pagina Facebook - Una terapia legata alla donazione di chi è rimasto infettato dal virus e ha sviluppato anticorpi sufficienti. Sono moltissime le persone che hanno manifestato l'intenzione di donare nei centri identificati dalle Ulss, tra questi anche Cesare Mason, sindaco di Piombino Dese, al quale va il mio ringraziamento anche per l'appello a donare che rivolge a tutti coloro che sono nelle condizioni di farlo».

Luca Marin

