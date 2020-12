LE REAZIONI

PADOVA «Arrivati a questo punto, l'importante è che non ci facciano chiudere. Quindi qualche sacrificio lo dobbiamo sopportare». A sorpresa, il mondo del commercio rinuncia salire sulle barricate contro il giro di vite sugli ingressi in centro storico annunciato per il prossimo fine settimana dal sindaco Sergio Giordani.

L'ASCOM

«Il provvedimento del Comune è assolutamente comprensibile ha spiegato ieri il presidente dell'Ascom Patrizio Bertin in una situazione come quella che stiamo vivendo, è necessario evitare ogni tipo di assembramento». «A mio avviso, è stato un errore chiudere durante i fine settimana i centri commerciali ha aggiunto il risultato, infatti, è stato quello di ammassare la gente nei centri storici. Mi auguro che, almeno il prossimo fine settimana, la gente che non riesce ad arrivare in centro, faccia shopping negli altri negozi».

«L'auspicio è anche quello che il governo non decida di chiudere tutto anche la vigilia di Natale ha continuato Non servirebbe assolutamente a nulla dal punto di vista degli assembramenti, dal momento che tutti anticiperebbero la corsa ai regali al 23 dicembre». «Lo ripeto, non mi sento assolutamente di condannare l'amministrazione comunale per questa decisione ha concluso Bertin La situazione è gravissima. Se dovesse peggiorare, anche i commercianti pagherebbero un prezzo altissimo. L'alternativa a queste misure, infatti, non è il liberi tutti, ma la chiusura per tutti. Si tratta di una prospettiva che non vogliamo neppure prendere in considerazione».

CONFESERCENTI

Sulla stessa lunghezza d'onda , anche il numero uno di Confesercenti Padova Nicola Rossi che, però, non rinuncia a qualche distinguo. «Non c'è ombra di dubbio che questo provvedimento sia dettato da una situazione molto grave ha scandito Rossi Di conseguenza mettersi di traverso avrebbe poco senso. Se proprio devo fare un appunto a questo dispositivo ha detto ancora il numero uno di Confesercenti avrei preferito che, almeno la zona attorno alla fiera, che può contare sul importanti parcheggi, fosse rimasta aperta. Detto questo, lo ripeto, mi rendo conto che la situazione è molto grave e qualcosa andava fatto».

«Mi permetto un'ultima riflessione ha concluso se vogliamo proprio dirla tutta, gli assembramenti negli scorsi settimane sono stati causati da chi si faceva un giro in centro per lo struscio o per lo spritz. Di negozi presi d'assalto, invece, ne abbiamo visti gran pochi».

L'APPE

«Bisogna essere sinceri: non si tratta certo di un fulmine a ciel sereno. Un giro di vite era atteso da giorni ha ammesso, poi, il segretario dell'Appe Filippo Segato sapevamo benissimo che qualche limitazione sarebbe entrata in vigore. Credo che il Comune abbia usato il buon senso ha aggiunto l'esponente dell'associazione di categoria che rappresenta baristi e ristoratori di fatto non si chiude il centro, ma si limitano gli ingressi di chi vuole solamente farsi un giro».

«E' del tutto evidente che questo provvedimento va A penalizzare sopratutto i baristi che vivono anche con chi fa lo struscio ha concluso credo, però, che alternative non e ne siano. Anzi, una c'è ed è la chiusura. Di conseguenza ci adegueremo anche a questo nuovo giro di vite. Il tutto in attesa di capire che cosa ci riservano i nuovi provvedimenti del governo o, in alternativa, della Regione».

I MEZZI PUBBLICI

Ieri, intanto, il Comune ha stanziato 450.000 euro in favore Busitalia per gli abbonamenti agevolati nei confronti degli anziani. L'amministrazione comunale ha quindi confermato la gratuità degli abbonamenti annuale o trimestrale a coloro che risiedono nel Comune di Padova e che risultano pensionati con trattamento di vecchiaia, pensionati sociali, portatori di handicap, mutilati ed invalidi con un grado di invalidità non inferiore al 74% o equiparato e categorie di utenti che risiedono nel Comune di Padova. Ai fini della verifica del requisito di reddito per l'accesso all'agevolazione i richiedenti, fino al 31 dicembre, potranno presentare l'attestazione Isee, o in alternativa il Cud o il modello Obism.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

