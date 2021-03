IL SETTORE

PADOVA Un'impennata di operatori abusivi. È ciò che si aspetta Confartigianato nel settore di parrucchieri ed estetisti con il ritorno della zona rossa. «La sospensione delle nostre attività svolte in sicurezza finirà per innescare l'impennata dell'offerta di prestazioni da parte di operatori abusivi che rappresentano il vero pericolo per la salute dei cittadini, oltre che danneggiare ulteriormente sul piano economico le aziende in regola sostiene Ennio Mazzon, presidente Acconciatura ed estetica di Confartigianato Padova La chiusura dei centri estetici in zona rossa è un provvedimento che non tiene conto del fatto che le imprese del settore in questi mesi hanno applicato con la massima diligenza le linee guida dettate dalle autorità sanitarie e dal governo, intensificando le già rigide misure previste dal comparto sul piano igienico-sanitario e si sono riorganizzate per garantire la massima tutela della salute degli imprenditori, dei loro collaboratori e dei clienti».

LO STUDIO

Tra Padova e provincia ci sono 2.236 aziende nelle quali lavorano 4.542 persone. Secondo uno studio di Confartigianato che ha analizzato l'andamento economico tra marzo, aprile e maggio 2020, a causa della concorrenza e dell'abusivismo le imprese hanno perso 16,4 milioni di euro, cioè 1,4 milioni di euro a settimana. E ora che si entra in zona rossa si prevede una perdita dello stesso tenore. «A questo aggiungiamo anche il fatto che la forte riduzione di tutte le cerimonie e degli eventi quest'anno ci ha penalizzato fortemente, producendo un'ulteriore contrazione dei nostri guadagni prosegue Mazzon Per noi non ci sono alternative, non possiamo fare il delivery come i ristoranti quindi da chiusi non abbiamo nessuna possibilità di guadagno».

La chiusura, per altro, arriva in un momento in cui normalmente il lavoro è più intenso. «Era la stagione più importante dice Chiara Perlini, titolare del centro estetico Le ragazze di Chiara a Padova Si lavora molto sulla preparazione al trattamento corpo. L'ideale era sicuramente la zona gialla, abbiamo lavorato con più serenità, ma oltre al problema economico per la chiusura dobbiamo fare attenzione agli abusivi. Non si rischia solo di prendere il Covid-19 ma tutta una serie di malattie derivanti dalle mancate precauzioni che invece in un centro estetico ci sono, come la sterilizzazione degli strumenti».

LE TERME

In zona termale la perdita per i saloni è del 65 per cento, riferisce Beatrice Daniele, titolare del salone Otello di Montegrotto: «In questo periodo aumenta la perdita di capelli stagionale, a cui va aggiunta quella causata dall'ansia. Ero contenta dell'arrivo della primavera perché avremmo lavorato di più». Dal mondo artigiano arriva anche la preoccupazione di Cna il cui presidente, Luca Montagnin, fa notare che «il passaggio alla zona rossa comporterà la chiusura di molte attività che fino ad oggi sono rimaste aperte, come acconciatori e centri estetici. In questo senso c'è grande preoccupazione, perché parliamo di piccole imprese su cui si fonda il reddito di un'intera famiglia. Non solo, oltre alle imprese chiuse per decreto, il passaggio in zona rossa avrà riflessi su tutto il comparto del trasporto merci continua a causa delle ridotte consegne a bar, ristoranti, negozi, e persone, visto che saranno sospese le corse supplementari per le scuole. Le nostre sedi ricevono sempre più segnalazioni di artigiani che sono sulla soglia della povertà dopo un anno di chiusura. Tuttavia non è il momento per recriminazioni o lamentele. È il momento invece di incrementare gli sforzi per la buona riuscita della campagna vaccinale. Per questo siamo disponibili a fare la nostra parte, mettendo a disposizione le nostre sedi e le nostre aziende per la somministrazione dei vaccini».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA