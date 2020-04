IL SETTORE

PADOVA Non più il pranzo tutti assieme al tavolo della trattoria. Stop alla condivisione dello spogliatoio prima di partire per il cantiere. Basta anche con gli spostamenti in massa dentro i furgoni. «Sarà una rivoluzione epocale», evidenzia Mauro Cazzaro, presidente dei costruttori dell'Ance, immaginando la ripartenza di maggio. Il settore edile sarà assieme al manifatturiero uno dei primi a rimettersi in moto ma nulla potrà essere come prima. «Stiamo pensando anche ad un'organizzazione diversa degli orari racconta Cazzaro - Potremmo iniziare prima al mattino, fare una sosta di mezz'ora per uno spuntino leggero all'aria aperta e poi ripartire. In Spagna molti colleghi fanno così». Una scena facilmente immaginabile ora, in primavera. Più complessa se traslata in una torrida estate o in un gelido inverno. Ma per adesso lo scenario è questo: gli impresari edili fremono per ripartire e l'associazione di categoria è pronta a mille nuovi adattamenti pur di poterlo fare.

IL QUADRO

In provincia di Padova si contano circa 2.600 imprese edili per oltre ventimila addetti. Il 90% di queste conta su pochissimi dipendenti e registra a fine anno un fatturato inferiore ai 500 mila euro. Solo l'uno per cento delle imprese sfonda il muro dei cinque milioni di euro. Tutti aspettano indicazioni precise alcune delle quali arrivate ieri sera, altre attese nei prossimi giorni ma tra i colleghi regna la consapevolezza che la ripartenza sarà colma di difficoltà. «Penso alla necessità di misurare la febbre a tutti. Ok, benissimo. Lo faremo. Ma poi come lo dimostreremo? E in ogni caso non si verifica anche un problema di privacy?», si chiede Cazzaro. Una delle tante domande ancora senza risposta. «Ci saranno grandi difficoltà perché nel settore c'è una varietà assoluta di situazioni. Non è come in fabbrica dove è molto più facile studiare distanze e protocolli».

LA VICENDA

Cazzaro ha ovviamente seguito il caso del gruppo Mengato, colosso di Camposampiero con 110 di anni storia che si è visto chiudere dal prefetto diversi cantieri in tutta la provincia perché l'attività è ritenuta non essenziale. Mengato si è immediatamente sfogato protestando e alzando la voce: «Abbiamo fatto un enorme lavoro in tema di sicurezza. A spese nostre abbiamo disposto i test sierologici non solo sugli 82 dipendenti diretti e sugli 84 collaboratori iscritti al consorzio interno, ma anche su tutti gli altri lavoratori che gravitano attorno alla nostra azienda. Su 222 solo quattro avevano sviluppato gli anticorpi al Covid, segno che erano stati contagiati e sono guariti». Il presidente dell'Ance sceglie toni sobri nel commentare la vicenda: «Mengato ha fatto investimenti importanti e si è mosso prima di tutti per mettere in sicurezza i propri ambienti riconosce ma va anche detto che il prefetto applica le norme e questo non si discute. Spero semplicemente che da ora in avanti, a livello governativo e nelle verifiche dello Spisal, ci sia buon senso. Va bene le leggi, ma chiediamo buon senso nell'applicarle».

LE AUTODICHIARAZIONI

Le richieste di autorizzazione arrivate a Palazzo Santo Stefano, da parte di quelle aziende che si ritengono appartenenti ad una filiera essenziale, sfiora quasi quota ottomila. Le verifiche vengono fatte col supporto di Camera di commercio, Guardia di finanza e vigili del fuoco. Sono circa 300 quelle a cui il prefetto Franceschelli e i suoi collaboratori hanno risposto chiedendo integrazioni, mentre sono 500 le imprese chiuse che hanno chiesto autorizzazioni per entrare a fare manutenzioni o prelevare merce da consegnare. Intanto proseguono anche le ispezioni degli uomini dello Spisal (Sicurezza sul lavoro) che in un mese hanno già controllato 500 aziende della provincia partendo dai gruppi industriali per poi concentrarsi anche sulle attività alimentari.

G.Pip.

