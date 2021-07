Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SETTOREPADOVA Le discoteche restano chiuse: anche con il Green Pass, quest'estate non si balla in pista. Il popolo della notte è ormai fermo da marzo 2020. Il danno economico non coinvolge solo i gestori dei locali, da sempre fortemente penalizzati dal blocco delle attività, ma anche tutte quelle figure che ruotano attorno alla promozione degli eventi, all'animazione e alla musica. Come il dj padovano Marco Destro, 36 anni, noto nel...