IL SETTORE

PADOVA A quasi un anno dall'inizio della pandemia il bilancio del comparto zootecnico - suini, bovini, conigli e latte - registra perdite medie per gli allevatori del 21,25%. Il deficit è stato stimato dalla Confederazione italiana agricoltori Padova, sulla base dei dati ufficiali diramati da Ismea e Veneto Agricoltura. La cifra esatta è da capogiro, esattamente 52.743.137 euro.

«Si tratta di mancati guadagni imputabili all'emergenza sanitaria tuttora in atto commentano alla Cia Padova e rispetto ai quali difficilmente ci sarà un recupero del gap da qui ai prossimi mesi». Il fatturato complessivo del 2019 della filiera, ovvero 248 milioni e 203 mila euro, si è andato via via sgretolando dallo scorso febbraio in poi. E oggi, come spiega il direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini, le prospettive non appaiono per nulla confortanti.

LA PRODUZIONE

Per quanto riguarda i valori di produzione nel 2019, il comparto dei suini valeva 34.390.000 euro. Giù di un buon 25%, nel 2020 si è fermato a 25.792.500 euro. Capitolo latte: 88.702.000 il fatturato prima del coronavirus, oggi si attesta su 78.945.000 euro. Una mezza catastrofe per il cunicolo, passato da un fatturato di 35 milioni di euro (in provincia viene allevato il 10% di tutti i conigli italiani) a 19.635.000 euro.

Il prezzo al chilo delle carni bovine è rimasto invariato. Il comparto deve comunque far fronte ad una grossa criticità: oggi allevare un capo costa, in media, 3,25 euro al giorno, quando prima della pandemia era 3 euro. Cioè, circa 60 euro in più, a capo, al termine di un ciclo minimo di 200 giorni di allevamento.

IL PROBLEMA

«Il problema è duplice chiarisce lo stesso Antonini Da una parte il canale dell'Horeca, che comprende bar, alberghi e ristoranti, si è bloccato per diversi mesi: di conseguenza le tipicità della filiera zootecnica non hanno trovato sbocchi di mercato sufficienti. Dall'altro, invece, sono aumentati a dismisura i costi delle materie prime agricole, fra le quali i mangimi». Questi i dati: un quintale di soia proteica costa all'imprenditore agricolo 48 euro, nel 2020 il prezzo era fissato a 35 euro al quintale (+30%); la crusca viene venduta a 19 euro al quintale, mentre dodici mesi fa la quotazione era di 11 euro al quintale (+39%). Attualmente il frumento vale 22 euro al quintale, nel 2020 veniva 18 euro al quintale (+19%). Il mais è venduto a 20 euro al quintale, solo un anno fa era a 17,5 euro al quintale (+12,5%).

Quanto a materie prime, l'Italia è autosufficiente al 50%; il resto della quota parte viene importato. In questa fase, però, la Cina se le sta accaparrando tutte, togliendole di fatto dal mercato: «Ed ecco che i prezzi salgono vertiginosamente».

«I numeri dimostrano che la zootecnia padovana è in fortissima difficoltà aggiunge il direttore La pandemia è stata come uno tsunami che ha spazzato tutto».

LA SOLUZIONE

Tuttavia, puntualizza Cia Padova, esiste un modo per risollevare la china. Anzi due. In primo luogo, occorre favorire accordi con la grande distribuzione che garantiscano equi margini agli agricoltori, in una logica di sistema di filiera: «Il mondo agricolo è chiamato a restare unito, a viaggiare verso un'unica direzione, allorché ci si siede attorno ad un tavolo. Serve inoltre una campagna ad hoc di ampio respiro che dia lustro alle tipicità legate al nostro territorio. L'obiettivo a medio termine è far conoscere al grande pubblico i nostri prodotti, genuini e ipercontrollati». Questo canale deve andare di pari passo con la vendita nei mercati agricoli e in azienda: «I consumatori hanno riscoperto questa possibilità, un altro modo per valorizzare le primizie, legate alla territorialità».

In seconda battuta, conclude Cia, «è necessario impostare un'azione congiunta e strutturale da parte delle Istituzioni finalizzata alla valorizzazione delle nostre eccellenze. In ultima istanza, bisogna far capire al grande pubblico che i prodotti made in Italy sono buoni, mentre il loro consumo permette agli imprenditori di rimanere a pieno titolo sul mercato».

Mauro Giacon

