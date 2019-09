CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SERVIZIOPADOVA Nonostante il budget ridotto, Comune e Busitalia decidono di anticipare l'orario di partenza della Circolare Arcella. Da lunedì prossimo, infatti, la prima corsa della Circolare partirà da via Fra'Paolo Sarpi alle 7.30 e non più alle 8.20 come accade oggi. Il tutto, nonostante le perplessità del vicesindaco Arturo Lorenzoni che martedì scorso aveva spiegato che dato il budget a disposizione - 30 mila euro gli spazi di manovra per modificare orari e tragitto erano risicatissimi. Il pressing del comitato Circolare Arcella...