IL SALUTO

PADOVA «Buona pensione a Massimo e Maurizio. Professionisti sì, ma anche amici veri». È il pensiero rivolto ieri mattina su Facebook dal direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta, a due colonne della sanità padovana che da ieri mattina sono ufficialmente in pensione. «Prima che collaboratori li considero amici, tant'è lunga la strada che ci ha visti crescere e lavorare assieme» scrive Scibetta salutando Massimo Dal Bianco e Maurizio Chiesa, «due istituzioni per l'Ulss 6 Euganea ma anche per tutta la sanità veneta». Alla guida dell'Urologia dell'Ospedale di Piove di Sacco e dell'Ospedale Sant'Antonio il primo, direttore di Pronto Soccorso sempre al Sant'Antonio il secondo.

IL MERITO

«Il dottor Dal Bianco e il dottor Chiesa - spiega Scibetta - hanno visto nascere il nostro Sistema Sanitario Regionale e con il loro lavoro quotidiano, in corsia a contatto con i degenti e la malattia, hanno indubbiamente contribuito a farne grande il nome. Con l'anno nuovo, questi due giganti della sanità padovana entreranno ufficialmente in quiescenza. Convinto come sono che la pensione non sia il traguardo ultimo d'arrivo, ma la linea oltre la quale sboccia una seconda primavera, auguro a Massimo e a Maurizio un futuro fertile di nuove esperienze, orizzonti, soddisfazioni. Con un sincero ringraziamento - si conclude il messaggio del dg Scibetta - per aver onorato, senza mai risparmiarsi, questi quarant'anni e più di pubblico servizio, ora nelle mani e nelle teste di allievi promettenti e all'altezza dei loro maestri».

L'EMOZIONE

È un giorno sicuramente emozionante per il dottor Dal Bianco, che continuerà a lavorare privatamente tra Padova, Mestre, Mirano e Monastier. «Le parole del direttore generale fanno sicuramente piacere - osserva Dal Bianco - Ero arrivato al Sant'Antonio l'8 gennaio 2001 e 18 anni dopo lascio un reparto d'eccellenza, per merito di tutti coloro che ci hanno lavorato in questi anni». Il timore di un ridimensionamento oggi c'è: «Sarà inevitabile, visto che viene persa l'apicalità e si diventa di fatto una sede distaccata - riflette Dal Bianco -. Forse il passaggio poteva essere fatto con più tranquillità, senza accelerazioni, ma sono scelte politiche e non entro nel merito». Anche per lui iniziano nuove sfide.

G.P

