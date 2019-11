Il ruotino difettoso non era originale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(M.G.) Il deragliamentoto del 10 giugno per Busitalia non è un problema di manutenzione ma di ricambi. Sotto il tram ci sono due ruotini che si agganciano alla rotaia come farebbe una pinza. Sono ricoperti da una gomma che serve per ridurre il rumore. Ma che si usura correndo. Il fornitore originale New Translohr non ha mai accettato di ritirare i ruotini usurati e rimettere la gomma, preferendo l'acquisto di un rullo completo. Che costa molto di più. Per questo da dieci anni Busitalia fa riferimento a costruttori terzi che recuperano il...