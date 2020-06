IL RITRATTO

PADOVA Un piccolo paesino di duemila anime nella Bassa Padovana. Da qui, da Megliadino San Vitale, l'ex mafioso di Cosa Nostra e la figlia ventinovenne dirigevano, secondo la ricostruzione degli investigatori, un'associazione a delinquere finalizzata all'evasione dell'Iva. Tutti avevano un ruolo ben preciso e loro, originari di Palermo trapiantati nella campagna padovana, erano al vertice della gerarchia. È per questo che alla fine risultano gli unici due arrestati, a fronte di altri 19 indagati. Lui è di nuovo in carcere, lei è ai domiciliari.

CARRIERA CRIMINALE

Giuseppe La Rosa, 56 anni, già legato a Cosa Nostra e poi collaboratore di giustizia sotto protezione dello Stato, è una figura con un curriculum criminale impressionante. Dall'associazione a delinquere di stampo mafioso agli omicidi, fino all'evasione fiscale di oggi. Un pluripregiudicato così descritto dal gip del Tribunale di Rovigo Pietro Mondaini: «La sua pericolosità è massima con riguardo alla prospettiva di reiterazione di gravi illeciti con l'uso di armi». Per questo, sempre secondo il gip, «sussistono nei suoi confronti esigenze cautelari di massimo livello da soddisfarsi soltanto mediante la custodia cautelare in carcere».

La Rosa era ben inserito nella cosca mafiosa di San Giuseppe Jato facente capo a Di Maggio Baldassarre, il boss detto Balduccio, come emerso dalla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo nel 2002. Il casellario giudiziale è molto ricco. Si comincia nel 1997 con una condanna a tre mesi per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e si continua nel 1999 con la condanna ad un anno per corruzione e turbata libertà degli incanti. Ma questo è il meno. Il più arriva nel 2002, sempre al Tribunale di Palermo: dieci anni di reclusione per reati a vario titolo tra i quali associazione mafiosa, omicidio, vilipendio delle tombe e ricettazione. Collaboratore di giustizia, fu protetto da un programma speciale fino al 2007. Tornato in libertà, però, è tornato a delinquere.

IL PROVVEDIMENTO

Per trovare un collegamento tra la mafia e il piccolo Megliadino San Vitale basta riavvolgere il nastro e tornare al 2017. «Concreto e attuale rischio di infiltrazione mafiosa». Queste sette parole sono scritte nel provvedimento di comunicazione antimafia interdittiva adottato dalla Prefettura di Padova nei confronti della R.M. Trasporti Srl, una società con sede appunto a Megliadino. «É il primo provvedimento di questo genere emesso a Padova da quanto nel 2011 è entrata in vigore la nuova normativa - evidenziò all'epoca il prefetto Renato Franceschelli -. Non bisognerà stupirsi se ne arriveranno altri nei prossimi mesi». Il socio unico era Michele Lo Greco, oggi nuovamente indagato, nipote di Giuseppe La Rosa.

La Prefettura padovana parlava di «perduranti frequentazioni con persone riconducibili ad organizzazioni criminali di stampo mafioso siciliano» ma anche di «vicende societarie anomale sia nella formale struttura della R.M. Trasporti sia nella concreta gestione della stessa». Lo Greco risultava proprietario anche di una società di Legnago (Verona), azienda impegnata nel commercio di pellet, colpita da interdittiva antimafia. Ancora la mafia e ancora il pellet, dunque. La società di Megliadino non è sparita, ha solamente cambiato nome. I finanzieri la identificano nell'attuale Logistik Europe, il cui amministratore è di fatto La Rosa, e veniva utilizzata per il sistema di false fatture appena smascherato.

LE INDAGINI

Per arrivare ad arrestare padre e figlia i finanzieri padovani hanno usato intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali e telecamere di videosorveglianza, oltre ovviamente ad una lunga attività di analisi dei movimenti economici e dei bilanci delle società. Rossana La Rosa viene definita, nelle pagine dell'ordinanza, «diretta collaboratrice del padre. Pur incensurata, manifesta capacita di gestione dell'impianto fraudolento». Anche lei teneva rapporti con i prestanome. Se padre e figlia sono stati arrestati, il 43enne Andrea Cesaro di Borgo Veneto ha l'obbligo di firma. Per gli inquirenti era «un fidato e costante collaboratore di La Rosa».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

