IL RITORNO

TRIBANO Partenze scaglionate, mascherine, misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani: così ieri mattina oltre 1.100 podisti si sono dati appuntamento a Tribano per la tradizionale Marcia della Magnolia, arrivata alla 39. edizione. Si sarebbe dovuta svolgere a febbraio, come da tradizione, ma l'arrivo della pandemia ha bloccato tutte le manifestazioni legate al MarciaPadova, tranne qualche manifestazione a distanza. Di fatto quella di Tribano è stata la prima manifestazione dallo scorso inverno e grande era l'attesa per questa prima, con le regole per il distanziamento e la lotta di contrasto al Covid. Tutto è andato per il verso giusto, grazie alla organizzazione messa in campo dai Podisti Tribano, guidati da anni dall'instancabile Armando Castello, presidente del sodalizio, che già prima delle sette, insieme ai volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa Comitato di Due Carrare, dell'Associazione Nazionale Carabinieri e della Pro Loco Tribano, ha messo in campo una organizzazione davvero a prova di Covid.

Già alla partenza, dopo aver misurato la temperatura ai podisti ed un passaggio di gel per ciascuno dei runner, è stato garantito il distanziamento grazie con partenze scaglionate e l'uso della mascherina, che all'arrivo ai ristori previsti andava indossata, mentre a ciascuno veniva distribuito da bere e da mangiare. «Molti ci hanno invogliato a ripartire e lo abbiamo fatto con piacere, ma devo dire che tutti i podisti venuti a Tribano hanno mostrato un grande senso di responsabilità, attenendosi alle regole che venivano ricordate lungo i due percorsi previsti di sette e quattordici chilometri», spiega il presidente Castello. Tra i presenti alla Marcia della Magnolia anche il sindaco Massimo Cavazzana, runner abituale: «Abbiamo offerto la bella opportunità di una sgambata in sicurezza tra le campagne conselvane, con lo sfondo dei Colli», racconta Cavazzana.

Ieri poi in mattinata si è svolto il Vesparaduno, con presenze da tutta Italia, ma hanno avuto luogo anche i laboratori con la zucca dedicati ai più piccoli. Numerose le proposte sia di conoscenza della zucca sia di degustazione del prodotto tipico della stagione autunnale nell'area feste di Tribano.

Nicola Benvenuti

