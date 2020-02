IL CASO

MONSELICE Da quando è scoppiata l'epidemia di Coronavirus in Cina, a farne le spese sono anche i titolari di attività che da anni operano regolarmente in Italia. Le notizie spesso distorte che vengono pubblicate su internet hanno contribuito a creare un clima di forte diffidenza e paura, che tiene i clienti lontani da locali e negozi gestiti da cittadini di origini cinesi.

Lo sa bene Yunhong Xia, titolare del ristorante China Town di via Cadorna a Monselice, che proprio in questi giorni si appresta a festeggiare i 21 anni dall'apertura del locale, punto di riferimento per gli appassionati della cucina cinese dal 1999. «È un disastro, siamo molto preoccupati- - spiega la titolare - Se mediamente il sabato sera facciamo un centinaio di coperti, la scorsa settimana ne abbiamo fatti appena una decina, occupando soltanto tre tavoli».

L'IDEA

Il ristorante è a conduzione familiare. Accanto a Yunhong lavorano i figli Jenny e Wu, quest'ultimo simpaticamente ribattezzato Sushi Man. Dal 1998 la famiglia abita a Monselice, proprio sopra al ristorante. Eppure in questi giorni si trova a subire una sorta di isolamento. Per questo a Jenny è venuta l'idea di divulgare un messaggio forte e chiaro, sfruttando i social network. Così sulla pagina Facebook del locale ha pubblicato una locandina dai toni decisi. «In riferimento alla pandemia di coronavirus in Cina assicuriamo la nostra clientela sulla salubrità dei nostri prodotti si legge in quanto provenienti da filiere alimentari assolutamente controllate e certificate. Il nostro pesce crudo proviene da zone come la Norvegia, non colpite da questa pandemia. Assicuriamo anche sulla salute del personale presente nel nostro ristorante soggetto a regolare sorveglianza sanitaria. In 21 anni di attività abbiamo sempre superato tutti i controlli igienico sanitari. Vi aspettiamo!».

L'iniziativa ha riscontrato un certo successo sui social, e sono piovuti i messaggi di apprezzamento e solidarietà. Nella realtà dei fatti, però, la clientela si è drasticamente ridotta. Yunhong indica sconsolata i tavoli vuoti. «Noi speriamo davvero che in questi giorni cominci a vedersi un minimo di ripresa, ma purtroppo temiamo che ci vorrà del tempo per tornare al giro abituale - dice - Ci siamo visti costretti a lasciare a casa due camerieri, erano con noi da un paio di anni». La titolare spiega che lo stesso problema è condiviso da altri ristoratori della provincia: «Abbiamo un gruppo whatsapp e tutti in questi giorni stanno scrivendo di un crollo del numero di clienti. Non solo chi ha ristoranti cinesi, ma anche chi gestisce un locale italiano. Nessuno riesce a superare i venti clienti a sera. Dobbiamo far capire ai nostri clienti che non c'è pericolo a frequentare il nostro locale. Comprendiamo l'emergenza, ma noi stessi non abbiamo contatti con gente appena arrivata dalla Cina. Siamo qui da una vita».

LA SPERANZA

Sostegno sta arrivando in queste ore a Yunhong e alla sua famiglia dai clienti più affezionati. «Chi ci conosce, chi sa con quale rigore e passione lavoriamo, non ci abbandona di certo - spiega la titolare del ristorante di via Cadorna - ma sarà difficile convincere i clienti occasionali. Temiamo che faremo molta fatica a riprenderci da questa batosta». Il volantino postato su Facebook, intanto, conta finora una quarantina di condivisioni. «Aspettiamo che la tipografia ci faccia avere un bel poster, che affiggeremo sulla porta del ristorante - conclude Yunhong - Dobbiamo veicolare il nostro messaggio per continuare il nostro lavoro, come abbiamo sempre fatto: con dedizione, attenzione e serietà».

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA