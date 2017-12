«Il rischio di epidemie è alto a causa della globalizzazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPERTOPADOVA Professor Giorgio Palù, lei è direttore del Centro di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera, presidente delle Società di Virologia, sia italiana che europea. Nella sua quarantennale esperienza, che idea si è fatto del popolo no-vax?«I no-vax non sono i più sprovveduti o ignoranti: sanno navigare su Internet, hanno una cultura media, addirittura molti sono laureati, e proprio per questo pensano di avere un proprio giudizio. I vaccini si impiegano in stato di assoluto benessere, sono farmaci che prendi per...