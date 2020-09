L'INTERVISTA

PADOVA Negli ultimi undici anni è stata parlamentare europeo, dopo l'esperienza alla Camera da deputato per tre legislature. Adesso, però, alla luce della lunga esperienza politica maturata, Elisabetta Gardini vuole lavorare per il territorio dove è nata e cresciuta e quindi si candida alle regionali con Fratelli d'Italia.

Onorevole, qual è il tema che mette al centro della sua campagna elettorale?

«Sicuramente la scuola. Ci sono genitori che non sanno a chi lasciare i figli, bambini senza mensa, servizi che non verranno mantenuti. A Padova hanno cercato di organizzarsi come hanno potuto e sono dovuti intervenire mamme e papà per fare in modo che le lezioni possano almeno ripartire. Altro che rilancio, tutti i plessi sono completamente nel caos. Mancano insegnanti, banchi, testi. In Veneto su 80 mila immissioni in ruolo promesse dallo Stato ce ne sono state appena 30 mila, cioè un terzo. Neppure le scuole d'infanzia hanno avuto fondi. E tutto è ancora nell'incertezza»

Scuola, ma anche sicurezza: l'altro ieri in Stazione lo ha ribadito al flash mob con Giorgia Meloni.

«Sì, perché è un altro tema importantissimo. A Padova, la mia città, la situazione è fuori controllo. E non solo nel piazzale della Ferrovia, ma anche all'Arcella e ai Giardini dell'Arena, tutte zone dove regna il degrado. Bisogna cambiare filosofia, oltre che mandare le forze dell'ordine, perché desertificare i siti, significa automaticamente consegnarli a spacciatori e delinquenti, che si insediano per bivaccare, o per portare a termine i loro traffici illeciti. Serve una visione diversa e complessiva della città. Padova sta perdendo pezzi, compresa la Fiera, e intanto l'amministrazione pensa ai monopattini, non a come fare per ridarle il ruolo di capitale morale del nordest».

In questo momento di emergenza-.Covid, poi, gli argomenti in materia di sanità sono all'ordine del giorno.

«La nostra è una regione ben governata anche da questo punto di vista, ma ora la sfida è quella di incrementare le politiche in tale ambito. Il nuovo ospedale a Padova est deve essere costruito in fretta, perchè a imporlo è la necessità di potenziare subito tutto quello che concerne l'ambito sanitario. Stiamo vivendo un momento particolare di emergenza e quindi la medicina del territorio va diffusa ovunque, mentre nei grandi poli, come appunto quello che sorgerà a San Lazzaro, o anche il Pronto Soccorso dell'Azienda, devono finire soltanto le urgenze».

Quali infrastrutture ritiene prioritarie?

«Vorrei vedere realizzati il Grande raccordo anulare, la Regionale 10, indispensabile per lo sviluppo della Bassa, e l'Idrovia. Quest'ultima è un'opera strategica per il trasporto delle merci. Penso, per esempio, al settore manifatturiero che risulterà soffocato se non avrà la possibilità di utilizzare un sistema del genere, alternativo all'asfalto, per movimentare le merci: le strade con le rotonde, infatti, creano problemi e ritardi ai grandi mezzi che faticano a passare».

Nicoletta Cozza

