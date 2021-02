LA SITUAZIONE

PADOVA Un salotto da 3.500 posti a sedere, in grado di ospitare convegni di ogni genere e soprattutto capace di attrarre professionisti provenienti da tutto il mondo. Il centro congressi in Fiera sarà pronto il prossimo giugno e rappresenta, per il presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono, «il simbolo della rinascita». Il piano da oltre 20 milioni ha visto slittare i tempi di consegna ma ora il cantiere è quasi concluso. Nel 2022 potrà essere operativo a tutti gli effetti e Santocono non vede l'ora: «In un'ottica di sviluppo e rilancio sarà centrale la sua inaugurazione appena le condizioni lo consentiranno. L'attività fieristica ed espositiva è fondamentale per la città». Ospitare grandi congressi significa infatti portare un importante indotto alle strutture ricettive e, più in generale, all'intera economia padovana.

Santocono ha parlato di tutto ciò ieri mattina tirando il bilancio di metà mandato alla guida della Camera di Commercio. «Il biennio che ci attende sarà sicuramente complesso - spiega -, abbiamo davanti a noi un percorso complicato ma ricco di opportunità. In questo momento di enorme difficoltà il nostro tessuto produttivo ha bisogno di sostegno economico e progetti coraggiosi per potersi rialzare. Quest'anno abbiamo assunto un impegno con le imprese e il sistema economico patavino di oltre 5 milioni di euro e stanziato oltre 2 milioni in più rispetto a quelle dello scorso anno». Ecco, poi, i settori su cui puntare: «Credito, digitalizzazione, turismo, sostenibilità ambientale e formazione».

I DATI

Un grande plico in mano e il direttore Roberto Crosta accanto, Santocono snocciola i dati. «Abbiamo investito sul territorio oltre 11 milioni di euro restituendo fino al 77% del diritto annuo versatoci dalle imprese. L'emergenza pandemica ci ha costretti a rivedere la nostra attività, ma abbiamo adottato importanti iniziative a supporto delle imprese e abbiamo deciso di stanziare per il 2021 due milioni in più per affrontare la crisi». La maggior parte delle risorse sono state destinate a innovazione e digitalizzazione, internazionalizzazione, ambiente, turismo, cultura, formazione e legalità del mercato.

LE PROPRIETÁ

Santocono rivendica con orgoglio anche gli interventi a sostegno delle società partecipate a partire dalla Fiera (ricapitalizzazione con 31,5 milioni). Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, ecco il punto della situazione. La Camera di commercio avvierà i lavori di efficientamento energetico della sua sede di Piazza dell'Insurrezione (non più in vendita) con un investimento di oltre 2 milioni di euro. Un consolidamento della presenza nel centro città che passerà anche per il concorso di idee indetto per la conversione del piano terra a spazio commerciale (un milione) e la ristrutturazione dell'immobile di Via Emanuele Filiberto 32 (dal valore di 134 mila euro): sarà destinato, in comodato d'uso gratuito, al Consorzio turistico Dmo di Padova. E' stato invece dato in locazione a Crédit Agricole FriulAdria l'immobile in via Edoardo Plinio Masini, nel complesso direzionale La Cittadella alla Stanga, che diverrà un polo per le startup. È stato infine pubblicato l'avviso di asta pubblica, poi andata deserta, per la locazione di un immobile a Camposampiero.

LA CRISI

Il 2020 è stato, ovviamente, l'anno della mano tesa alle imprese colpite dalla crisi. «Tra le misure più importanti - sottolinea Santocono - dobbiamo annoverare l'erogazione di contributi mirati alle imprese turistiche, l'investimento in formazione delle imprese artigiane e il rifinanziamento di alcuni bandi strategici in materia di digitalizzazione e green economy. Tra le iniziative più efficaci e tempestive va sicuramente ricordato il bando, in collaborazione con Unioncamere del Veneto, per la l'acquisto di dispositivi di protezione individuale». Lo sguardo ora è al prossimo biennio: «Uniremo le forze e le idee».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA