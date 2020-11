IL RICORDO

CAMPODARSEGO Un altro lutto per la comunità di Campodarsego. Il Covid si è portato via Silvio Bano, 88 anni. «Dopo aver scoperto la sua positività, è stato ricoverato il 9 novembre scorso all'ospedale di Camposampiero - spiega uno dei figli, Stefano - perché gli esami avevano riscontrato una scarsa ossigenazione che non gli consentiva più di vivere da casa la malattia. In un secondo momento nostro papà è stato trasferito a Schiavonia. Quando la sua situazione si è stabilizzata è stato portato all'ospedale di Montagnana. I medici ci avevano detto che se non fossero subentrate complicanze sarebbe stato dimesso. Eravamo felici e speravamo che il peggio fosse ormai alle spalle. Poi è giunta la telefonata che era deceduto e ci ha gettato tutti nello sconforto».

La vittima lascia nel dolore la moglie Carlina, i figli Stefano, Sonia, Antonella, Sandra e Sandro e decine di parenti ed amici che l'hanno sempre adorato. Tra loro anche il vice presidente della Provincia, Marcello Bano.

Nel corso della sua vita Silvio Bano è stato presidente e socio della cooperativa Carni-Campodarsego, socio e presidente della Cantina sociale di Campodarsego e socio e consigliere della banca del Credito Cooperativo. «Papà era una persona umile e semplice - ha proseguito il figlio Stefano -, si dava da fare per gli altri, credeva nella cooperazione, vedeva sempre il bicchiere mezzo pieno. Pur avendo avuto una vita molto impegnata, è riuscito a tirare su cinque figli e alla sua famiglia non è mai mancato nulla. Ci ha insegnato tanto e ci ha inculcato in testa il concetto che il prossimo deve essere sempre rispettato».

Il suo lavoro e la sua grande passione sono stati i campi. Ha fatto il contadino una vita fino a quando le forze l'hanno supportato. «Lasciamo un padre speciale - ha concluso Stefano -, la cosa triste che accomuna le migliaia di disgrazie legate al Covid-19 è che neppure noi siamo riusciti a stargli vicino negli ultimi istanti di vita. Avvertiamo un senso di impotenza, un dolore enorme difficile da superare». Oggi alle 15 nella parrocchia di Campodarsego verrà celebrato il funerale.

