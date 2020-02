Il cartellone di appuntamenti di Padova capitale europea del Volontariato continua. Oggi saranno molteplici gli incontri: l'Avis Nazionale nella sala Elettra di via San Francesco (ore 9.30) propone Senza Confini. Il dono tra etica, inclusione e accoglienza a cui parteciperà anche Stanislao Di Piazza, sottosegretario al Lavoro e le Politiche sociali. Nella Sala Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo (9.30) protagonista l'autonomia regionale alla presenza del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia.

Si parlerà invece di ambiente nell'incontro organizzato in Sala Barbarigo (piazza Duomo, 9.30), di dono, fraternità, diritto di fare il bene in via del Seminario. La salute dei più poveri sarà al centro di Africa Italia: l'abbraccio che cura organizzato dal Cuamm alle 10.30 al Bo in occasione dei suoi 70 anni di attività. Nel pomeriggio alle 15.30 i ragazzi dell'Azione cattolica in Fiera daranno vita a Radar, la festa diocesana riservata agli adolescenti. Alle 21 al Santo ecco il Concerto per la Pace che fonderà il jazz mediterraneo di Maurizio Camardi e Sabir e le canzoni e la voce di Antonella Ruggiero (ingresso libero). Domani arriva nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi lo spettacolo Storie Holtre la Barriera, scritto e diretto da Denis Varotto (ore 17.30, ingresso è libero).

Alle 18 al Tempio del Sacro Cuore Popoli insieme e Unica terra, per festeggiare i 30 anni di attività, propongono un concerto per soli, coro e orchestra The armed man, a mass for peace di Karl Jenkins con la partecipazione del coro Mortalisatis di Maserà di Padova e del coro giovanile di Thiene. Alle 21 al Barco Teatro, in via Orto Botanico, appuntamento con Acapulco, spettacolo sull'invecchiamento, la costruzione di comunità accoglienti e consapevoli (l'ingresso è libero, previa prenotazione). (F.C.)

