IL QUADRO CLINICO

PADOVA É ancora positivo al Covid-19 il magnifico rettore Rosario Rizzuto. Era il tardo pomeriggio di domenica 22 novembre quando il numero uno di Palazzo Bo accusò febbre alta e tosse fastidiosa. Il giorno dopo si sottopose a tampone, e questo risultò positivo. Da allora sono trascorse oltre due settimane, il quadro clinico del medico cinquantottenne, professore ordinario di Patologia generale, è lentamente ma decisamente migliorato, eppure il Coronavirus non è ancora scomparso. Il professore avrebbe dovuto rimanere in isolamento stretto domiciliare per dieci giorni, invece l'isolamento prosegue: si concluderà qualora, dopo almeno tre giorni di assenza di sintomi, il tampone risulterà negativo. Cosa che, appunto, non si è ancora verificata.

IL CONTAGIO

«Nonostante tutte le precauzioni che ho sempre (e molto rigorosamente) adottato, sono risultato positivo a Sars-CoV-2 - confessò ormai tre lunedì fa Rosario Rizzuto, Sarino per gli amici . Un ulteriore segnale, se mai ce ne fosse stato bisogno, di quanto la pandemia sia ancora viva, di come il virus continui a girare con una grande capacità di contagio». La malattia l'ha vissuta fortunamente sempre a casa, con i dovuti accorgimenti adottati nei confronti di moglie e figlie. Il suo quadro è rimasto per diversi giorni chiaramente sintomatico con il persistere di tosse e febbre, ma questo non gli ha impedito di continuare a lavorare, confortato anche dai numerosissimi messaggi di vicinanza ricevuti da colleghi universitari e da rappresentanti delle istituzioni. Di lì a poco, sulle sue condizioni è calato il silenzio.

LE CONDIZIONI

«Sta molto meglio, ma è ancora positivo - hanno detto ieri dal suo staff - La paura è passata, diciamo che possiamo tirare il fiato. Non è una passeggiata, comunque». Nato a Roma il 15 aprile 1962, Rizzuto è magnifico rettore del Bo dal primo ottobre del 2015, e lo rimarrà fino al 30 settembre 2021, a un passo dalle celebrazioni per gli ottocento anni dell'Università di Padova, che cadono nel 2022. Laureato in medicina e chirurgia nel 1986, in possesso di dottorato di ricerca in Biologia e patologia molecolare e cellulare, ricercatore di Patologia generale, è stato direttore del Dipartimento di Scienze biomediche e componente del Senato accademico; da nove mesi a questa parte è anche coordinatore della Commissione Crui dei Delegati per la ricerca. Ligissimo alle regole, più volte è stato visto in pubblico indossare una doppia mascherina.

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

