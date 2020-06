LA POSIZIONE

PADOVA «É bene che la direzione si confronti con i capigruppo di ricerca interni e con il comitato di ricerca internazionale. Il Vimm è un luogo felice per la scienza proprio perché vive di un accordo tra le parti, l'università è uno degli attori. Una voce che era nell'aria da tempo, adesso è un dato di fatto: non vogliamo essere giustizialisti, ma lo valuteremo». Sono le parole del rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, in merito al terremoto all'Istituto veneto di medicina molecolare (Vimm). Tutto ruota attorno alla recente nomina come direttore scientifico di Pier Paolo Pandolfi, uno dei più grandi genetisti e oncologi al mondo. Accusato di molestie sessuali nei confronti di una sua sottoposta del team di ricerca ad Harvard, Pandolfi si sarebbe dimesso dal ruolo di direttore del Beth Israel Deaconess Cancer Center. Quello che era solo un rumor riportato nei blog e diffuso su Twitter attraverso l'hashtag #metoo, si è trasformato in verità attraverso le parole pronunciate da Pandolfi. Nelle scorse ore lo scienziato ha infatti confermato di aver inviato alcune e-mail considerate «inappropriate» alla giovane professionista oltre oceano.

Il Vimm nel frattempo si è trovato in mezzo ad una bufera: i membri del comitato scientifico internazionale hanno dato le dimissioni di massa e a ruota li ha seguiti il direttore scientifico dell'Istituto, Luca Scorrano.

LA NOMINA

Dura la posizione del Bo. «I diritti delle donne sono un valore forte e irrinunciabile nel nostro ateneo dichiara il rettore Rizzuto e nella nostra società. L'idea che in Italia ci sia una sensibilità inferiore rispetto agli Stati Uniti è sbagliata. Fatta questa doverosa premessa, è necessario anche dire che la chiamata di Pier Paolo Pandolfi a direttore del Vimm ha un valore scientifico indiscutibile. Pandolfi è quarto nella classifica dei Top Italian Scientists (Tis), un censimento dei ricercatori di maggior impatto. Far arrivare in Italia uno scienziato di chiara fama in un istituto eccellente come il Vimm, non può che essere una scelta fondata. Il Vimm in 20 anni ha percorso una strada di successo e il vero capitale è rappresentato gli scienziati. Il direttore scientifico può essere considerato come un direttore d'orchestra, per questo motivo è bene che si avvii un confronto con i group leader interni. Non solo, la scelta deve essere condivisa con lo Scientific Advisory Board».

PARTITA APERTA

Il comitato è composto da 13 luminari internazionali tra cui due premi Nobel e ha il compito di vigilare sull'operato del Vimm. É stato proprio il comitato a puntare per primo il dito contro l'arrivo di Pandolfi. «Non sarà l'ateneo a ledere l'autonomia del Vimm aggiunge Rizzuto -. Mai abbiamo pensato di far prevalere il nostro pensiero rispetto a quello dell'azienda, della Fondazione, dei privati e dei componenti del consiglio di amministrazione». La partita, dunque, è ancora aperta ma dall'ateneo si alzano voci di condanna. «Era richiesta trasparenza sin dall'inizio afferma Annalisa Oboe, prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere -. Avrebbe risparmiato molti inconvenienti, questo comportamento ha gettato discredito sull'Italia e su un importante istituto di ricerca. Pare che Pandolfi si sia dimesso da Harvard e abbia seguito un programma di rieducazione: non vedo perché nascondere tutto allora. Tutti possono sbagliare, non voglio mettere sotto processo nessuno, ma non avvallo una cultura che giustifica questi comportamenti. Chi ha posizioni di potere e responsabilità deve evitare certi atteggiamenti. Noi siamo in prima linea sul tema della parità di genere con il centro di ateneo Elena Cornaro». Altro punto di vista arriva dall'immunologa Antonella Viola, direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova. «Non c'è niente di romantico o leggero in una sbandata del proprio capo sottolinea la professoressa Viola -. Ci sono regole precise che vietano di fare molestie di qualunque genere ai dipendenti, sono cose serie. Se due colleghi si scambiano apprezzamenti non c'è nulla di male, ma il rapporto di potere limita la libertà. Una ricercatrice che vede il proprio capo manifestare attenzioni sessuali va nel panico. A me è capitato ed è bruttissimo, è una violenza incredibile. Ciò che sta accadendo è un pessimo esempio per la scienza di Padova. Invito l'università a prendere una posizione forte. Alcuni uomini anziani pensano che sia un fatto superficiale, e non mi riferisco al professor Pagano che da sempre è una persona di assoluta integrità, invece io dico che i tempi sono cambiati».

Elisa Fais

