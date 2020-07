IL RETROSCENA

PADOVA Legge tutto, si confronta costantemente con Lorenzoni e prova a immaginarsi nell'ufficio al primo piano di Palazzo Moroni. L'ingegnere Marco Piroi, coordinatore dei servizi ambientali della cooperativa Città So.la.re, ha dato piena disponibilità ad assumere l'incarico di nuovo assessore ad urbanistica e mobilità ma ora sceglie basso profilo e atteggiamento prudente. «Non dipende da me, non è ancora il momento di fare dichiarazioni a riguardo» spiega assicurando di essere distante dalle trattative di Palazzo. «La scelta è di altri, io in questa fase ho solo massimo rispetto dei ruoli».

IL PARTITO

C'è però un aspetto che Marco Piroi chiarisce senza tentennamenti. È quello relativo alla sua iscrizione al Partito Democratico di Padova (circolo Armistizio), con una tessera rinnovata nel 2019. La notizia che un nome così caldeggiato da Lorenzoni sia iscritto al Pd ha stupito e fatto storcere il naso a più di qualcuno della maggioranza, ma lui è serafico: «Io sostengo delle associazioni politiche pensando semplicemente al bene della città e del Paese, non c'è niente di male se qualcuno fa politica con passione anche rimanendo in seconda, terza o quarta fila come ho fatto io in questi anni».

All'interno di Coalizione più di qualcuno scuote la testa («Ma come? Orizzonti candida uno del Pd?») mentre tra gli stessi democratici c'è chi sorride e si lecca i baffi: «Vorrà dire che avremo un poker di assessori». Il diretto interessato, però, non si scompone: «Questa cosa non mi mette a disagio perché non ritengo che Pd e Orizzonti siano incompatibili. Orizzonti non ha una rilevanza nazionale, il Pd sì e quindi ci sta che io sostenga l'una e l'altra». Piroi è iscritto al Pd fin dalla nascita del partito (non continuativamente) ed è stato più volte invitato a dare il suo contributo su urbanistica e mobilità.

IL COORDINAMENTO

Chi segue la partita del rimpasto con grande attenzione è Attilio Motta del coordinamento politico di Coalizione: «Non conosco Piroi ma immagino che sia una persona valida e competente. Iscritto al Pd? È una notizia spiazzante, posso solo immaginare che Orizzonti non lo sapesse. Altrimenti sarebbe come cedere un assessorato al Pd e perdere gli attuali equilibri». La telenovela sul dopo Lorenzoni si arricchisce di una nuova puntata.

Gabriele Pipia

