IL RETROSCENA PADOVA L'avere freddato il padre con un colpo di fucile alla nuca,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAPADOVA L'avere freddato il padre con un colpo di fucile alla nuca, è rimasto un delitto, secondo gli inquirenti, senza un reale movente. Ma non è così invece per lo zio Marco Boggian, perchè per lui il movente c'è tutto. «Una settimana prima di sparare al padre e ucciderlo - ha dichiarato - mio nipote aveva falsificato tutta la pagella scolastica. Mio fratello da lì a poco avrebbe dovuto incontrare i professori». Quella mattina del 24 marzo del 2017, era un venerdì, Alberto all'epoca di 16 anni non è andato a scuola a...