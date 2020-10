IL REPORTAGE

SELVAZZANO I piccoli arrivano alla mattina carichi di entusiasmo: c'è chi si prepara all'ingresso del nido per farsi misurare la temperatura, e chi sa già dove andare per sanificare le manine. Con loro i genitori che seguono lo stesso percorso. Nell'era Coronavirus è la normalità nelle strutture dell'infanzia da zero a tre anni, che dal primo di settembre hanno riaperto le porte per accogliere i bambini più piccoli. Ieri mattina per la prima volta in provincia si è potuto visitare una di queste strutture riadattate nel pieno rispetto dei protocolli sicurezza. Ad aprire le porte l'Aquilone di Caselle di Selvazzano: il centro per l'infanzia comunale gestito dalle Cooperative sociali Progetto Now e Cosep.

L'ORGANIZZAZIONE

Nell'area del nido, separata dalla materna, 19 bambini in due classi e tre gli educatori che li seguono. All'ingresso gli armadietti personali e gli stivaletti di gomma che i bambini indossano per le attività all'aperto nel grande giardino: un'aula verde, oggi suddivisa in settori per dare modo ai due gruppi di lavorare all'esterno distintamente. Uno spazio concepito come un luogo da vivere, un laboratorio di scoperta e sperimentazione dove vedere i piccoli insetti, realizzare torte di fango e scavare la terra. Spazio che oggi, nel pieno della ripresa post-Covid, è diventato un luogo ancora più prezioso per i bambini che lo utilizzano più volte nell'arco della giornata, e in tutte le stagioni, sposando così in pieno le disposizioni del Governo per la ripresa delle attività per l'infanzia. A sorvegliare Monica Campion, responsabile dell'area infanzia della Cooperativa sociale Progetto Now, e Angiola Zago, coordinatrice della Cooperativa sociale Cosep. «Il periodo non è stato facile dice il sindaco Giovanna Rossi - ma abbiamo fatto rete con le strutture del territorio, gli asili nido e le scuole dell'infanzia per riuscire a ritornare in classe in presenza».

L'IMPEGNO

Ma calare i protocolli di sicurezza nelle strutture è un passo che ha visto Confcooperative Federsolidarietà Veneto impegnata fin dal primo Dpcm anche attraverso il lavoro di un tavolo consultivo regionale. E trovare soluzioni organizzative, logistiche ed economiche non è stato facile. «Nonostante le difficoltà economiche incontrate dalle cooperative sociali in questo periodo - spiega Claudia Filippi, consigliere regionale e responsabile commissione infanzia di Confcooperative Federsolidarietà Veneto vogliamo sottolineare che per la maggior parte le rette sono rimaste invariate, e in alcuni casi hanno avuto un aumento attestabile intorno al 6%, ben al di sotto dell'aumento dei costi reali. Ciò grazie allo sforzo delle cooperative e dei Comuni titolari del servizio».

I GENITORI

Ieri mattina all'ingresso del nido c'erano ancora due mamme: Samira Lollo, che ha il figlio Pietro di 3 anni, e Sara Belluco, che qui accompagna Gianmarco di 4 anni alla materna e la piccola Nina Maria di 2 anni e mezzo al nido. «Pietro si è adeguato velocemente rispetto a quelle che erano le mie aspettative dopo tanti mesi passati a casa - racconta Samira - Sabato sono dovuta addirittura passare di qua per fargli vedere che la scuola era chiusa e che non ci poteva andare. Credo che per mio figlio la ripresa sia stata più semplice che per noi genitori: un po' di preoccupazione c'era all'inizio, ma la scuola ci ha fornito tutti i chiarimenti di cui avevamo bisogno». Anche per Sara la ripresa per i suoi due piccoli non è stata difficile, la voglia di tornare era tanta, ma lei si è dovuta scontrare con la parte più invasiva delle norme anti-Covid: i tamponi. «Una piccola tosse e la richiesta della pediatra del test - racconta - Sono andata al distretto di Rubano e già alle 7 del mattino dopo avevo l'esito negativo. Ma per i bambini il tampone non è certo una passeggiata».

Barbara Turetta

