PADOVA Salgono a 188 i contagi nella provincia di Padova, di cui 84 legati al focolaio di Vo'. Sono i dati dell'ultimo report elaborato dall'unità di crisi regionale sull'emergenza Coronavirus. Nelle ultime ore sono risultato positivi tre residenti a Piove di Sacco. Lo conferma il primo cittadino Davide Gianella. «La situazione attuale è assolutamente sotto controllo e circoscritta, ed i casi sono isolati rassicura Gianella dalla sua pagina Facebook - erano già stati riuniti per precauzione i responsabili della Protezione civile comunale e distrettuale la settimana scorsa per tenerci pronti nel caso in cui dovesse essere attivato il Centro operativo Comunale. In questo momento non se ne ravvisa, comunque, la necessità. Nell'augurare una pronta guarigione ai nostri concittadini, si raccomanda di osservare le pratiche di igiene pubblica. Per il resto, si possono tranquillamente svolgere le ordinarie attività quotidiane, con le modalità prudenziali indicate nel decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio, ma senza alcun allarmismo». Primo contagiato dal Covid 19 anche nella zona termale. Si tratta di una donna di Montegrotto i cui movimenti sono stati collegati al cluster di Limena. L'annuncio è stato dato dal sindaco della città termale Riccardo Mortandello in un post su Facebook: «La direzione generale dell'Ulss 6 Euganea ci ha informato della positività al Coronavirus di una persona già ricoverata nel centro malattie infettive dell'ospedale di Padova. Il caso risulta sotto controllo. Raccomando a tutti i cittadini conclude di continuare a seguire in maniera scrupolosa le raccomandazioni delle autorità sanitarie».

A Rovolon sono quattro i casi di residenti risultati positivi al test del Coronavirus, tutti legati al cluster di Vo'. Altri 2 cittadini sono in quarantena fiduciaria, pur non essendo stati sottoposti al test, in quanto conviventi con un positivo e legati a Vo' per lavoro. A Cervarese Santa Croce sono 4 i residenti positivi, 2 ospedalizzati e 2 in quarantena fiduciaria nelle loro abitazioni. Sembra che questi non abbiano alcun legame con il cluster di Vo'. Nessun positivo risulta invece fra i residenti di Selvazzano e Villafranca Padovana: i due casi indicati per questi territori si riferiscono a persone domiciliate in altri comuni, e addirittura in un'altra provincia, mentre per il caso indicato a Rubano non sembra esserci al momento alcuna conferma dall'Ulss 6.

Si segnalano allarmismi e notizie false a Cadoneghe. «Sto ricevendo diversi messaggi da concittadini preoccupati per un bollettino che sta girando chiarisce il sindaco Marco Schiesaro - e indicherebbe due persone a Cadoneghe contagiate dal Coronavirus. Lo stesso bollettino è stato ricevuto da me. Abbiamo messo immediatamente in moto i nostri canali per verificare l'informazione, contattando le autorità sanitarie. Tutti ci confermano che il bollettino risulta non veritiero. Secondo quanto abbiamo potuto appurare in queste ore, esiste un solo caso registrato a Cadoneghe: una persona risultata positiva al tampone, che si trova da molti in giorni in isolamento domiciliare e non ha pertanto avuto contatti con altri nostri concittadini. Sarebbe stata contagiata in ospedale. Non ha mostrato fortunatamente alcun sintomo e sembra stare bene. La situazione è in costante evoluzione».

Il gruppo Sereni Orizzonti che gestisce case di riposo non registra casi positivi. In una nota ufficiale comunica: «Nel caso malaugurato di un contagio, l'azienda condividerà il protocollo operativo con il supporto Covid del 118 in quanto le misure di isolamento dipendono molto da due fattori: tipologia della casa di riposo e disponibilità di stanze singole nonché reale possibilità di definire il caso sospetto secondo le linee guida ministeriali».

