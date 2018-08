CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REGOLAMENTOPADOVA Dieci euro di multa pagata per ogni ora di lavoro effettuata. L'equazione è semplice, ma l'opportunità viene accolta ancora troppo poco. Lo sottolinea il comandante della Polizia Locale di Padova, Lorenzo Fontolan, ricordando che il regolamento di Polizia Urbana prevede per molte violazioni la sostituzione della sanzione pecuniaria con i lavori socialmente utili. «È un'opportunità importante per tanti, penso soprattutto ai giovani studenti per i quali una multa di alcune centinaia da pagare non è certo uno scherzo -...