Il regista Pupi Avati chiude l'800 Festival

IL CARTELLONEDomenica di musica, e altro. Alle 17.30, per il ciclo di concerti Transitions. Musica da camera tra 800 e 900 Barco Teatro di via Orto Botanico ha l'onore di ospitare il talentuoso violoncellista Piero Bonato che proporrà Folk Music, composto da brani per violoncello solo che, pur nella diversità stilistica e compositiva che li caratterizza, sono accomunati da riferimenti alla musica popolare e da rimandi a modalità sonore dei paesi di origine degli autori.Alle 20.45 nella Chiesa di Sant'Antonio Abate in via Savonarola 176 - in...