VO' Rischiavano di restare esclusi dalle lezioni a distanza perché sprovvisti di un supporto digitale adeguato o perché i giga di connessione internet erano già esauriti. Sono i ragazzi dell'istituto comprensivo di Lozzo Atestino, di cui fanno parte anche le scuole di Vo', comune blindato da ormai undici giorni. Il loro preside, Alfonso D'Ambrosio non ha esitato a farsi portavoce delle loro difficoltà, telefonando direttamente al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. E il ministero non è rimasto sordo alle richieste, anzi.

Ieri infatti sono arrivati a Vo' 25 tablet di nuova generazione e altrettante chiavette prepagate delle compagnie telefoniche per navigare su Internet e collegarsi alle video lezioni che ogni mattina, da giovedì scorso, alleggeriscono il peso di questa reclusione forzata.

«Il ministro ha preso a cuore il mio appello afferma il dirigente scolastico non è possibile discutere seriamente di didattica a distanza se non sono garantiti l'accesso e lo strumento. La scuola è inclusione e fa la differenza. I dispositivi donati ci permetteranno di non escludere nessuno in questa emergenza». Tablet e chiavette sono arrivati ieri pomeriggio: alle 15.30 un funzionario del ministero si è presentato al check point numero 1 con il prezioso pacco, affidato all'amministrazione comunale in attesa che la scuola distribuisca i dispositivi (in comodato d'uso) alle famiglie che stanno facendo richiesta. Tanti i messaggi ricevuti nei giorni scorsi dal preside D'Ambrosio da parte di genitori e ragazzi, soprattutto di chi abita negli angoli più sperduti dei Colli Euganei, dove la connessione lascia alquanto a desiderare e la fibra non è ancora arrivata.

«Il ministero ci ha dimostrato la sua vicinanza, mettendo a disposizione il materiale per una didattica inclusiva afferma il preside riusciremo a superare questo difficile momento soltanto restando uniti e aiutandoci l'un l'altro: insegnanti, alunni, famiglie».

Le due ore di telelezione permettono ai ragazzi di recuperare almeno in parte la quotidianità stravolta dal Coronavirus, partecipando a lezioni interattive. Come quella di ieri mattina, in collaborazione con l'InnovationLab di Bassano del Grappa in cui gli studenti hanno programmato i robot e realizzato a distanza stampe 3D dei loro nomi.

«La scuola in questo momento è un grande conforto afferma la mamma di Nicolò, studente di prima media vedere i professori, sentire i compagni lontani è un grande aiuto in queste giornate che altrimenti sarebbero tutte uguali, visto che le passiamo chiusi in casa in attesa che finisca la quarantena». E se l'8 marzo i blocchi verranno rimossi, le scuole rimarranno comunque chiuse un'altra settimana, fino al 15 marzo, secondo le ultime direttive. Nel frattempo anche i genitori troveranno un proprio spazio di confronto e di supporto all'interno dei canali attivati dall'istituto comprensivo.

Durante la diretta di venerdì pomeriggio alcune famiglie messe a dura prova dal Covid-19 porteranno la loro testimonianza, rassicurando sul fatto che non bisogna avere paura perché da questo virus si può guarire. «Più passano i giorni più si sente il peso di tutta questa situazione conclude il preside per questo è importante rimanere uniti e farsi forza a vicenda».

