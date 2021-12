L'INTERVISTA

PADOVA Da 4 anni e mezzo sta seguendo il progetto. Non solo nel ruolo di titolare della delega all'Edilizia Monumentale, ma in quanto esperto di project financing, essendosi occupato di un iter analogo per Piazza Rabin, per il recupero di un altro immobile vincolato. Andrea Colasio, quindi, è soddisfatto per il secondo epilogo a lieto fine, che riguarda ora l'ex Cattedrale di Davanzo.

Assessore, non è stato semplice

«No. Il vincolo nel 2008 era stato posto dall'allora soprintendente Guglielmo Monti che, giustamente, la riteneva espressione dell'architettura contemporanea, e quindi un bene culturale. E il progetto di recupero, quindi doveva partire da qui».

Qual è stata l'indicazione attuale?

«Di far sì che l'immobile rimanga leggibile, cioè che la facciata resti nel cono visibile, identica a com'era originariamente. Davanzo l'aveva pensata ispirandosi a un tendone da circo, come si vede nei bozzetti. Suggestione ed evocazione le ha tradotte in concreto utilizzando materiali moderni come il cemento, e prevedendo ingressi diversificati per bovini e commercianti».

Dopo i fasti iniziali l'ex Foro Boario ha vissuto momenti bui.

«Una volta abbandonata la funzione di macello è finito nell'abbandono e poi è precipitato nel degrado. Per questo il progetto di Leroy Merlin è di enorme rilevanza, e consentirà di conservare l'essenza del bene. Per esempio, lo spazio all'interno dove si tenevano le aste, d'intesa con il sovrintendente Fabrizio Magani, verrà salvaguardato, come le tracce di storia che ancora si leggono. Sono stati recuperati i carrelli sui quali venivano trasportate le mucche, che rimarranno a testimoniare la vita passata del sito. Sarà un intervento di di tutela, un restyling di quanto pensato da Davanzo».

Un traguardo spesso messo in forse.

«Più volte abbiamo rischiato che i francesi abbandonasse il progetto e questo avrebbe comportato il crollo dell'ex Foro Boario. Invece ora verrà valorizzato. Sarà anche liberata la parte retrostante, dove in futuro potrebbe essere collocato il Geox».

Rimodulazione che potrebbe far lievitare le spese.

«Leroy Merlin ha recepito le indicazioni di Agenda 21 e della Sovrintendenza e, se i costi complessivi fossero superiori del 5,5% rispetto a quelli preventivati, è prevista l'estensione della concessione, che ora è di 49 anni. Ogni operazione sarà a costo zero per il Comune».

Che giudizio dà all'operazione?

«Magani l'ha definito un bel progetto che contempla le esigenze di restauro con la tutela del bene, e io concordo in pieno. E ricordo che l'alternativa sarebbe un degrado irreversibile per la zona. Invece riusciremo a portare a compimento una straordinario intervento pubblico-privato di rigenerazione urbana, che avrà profonde implicazioni occupazionali».

