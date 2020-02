IL CASO

PADOVA Chicco Contin augura la morte a Matteo Salvini e Fabrizio Boron loimpallina. A far salire sugli scudi il consigliere regionale della lista Zaia è stato un post su Facebook del patròn dei navigli che, commentando le critiche al governo di Salvini sulla gestione del Coronavirus ha tuonato: «Visto che l'uomo non riesce a fermare questo povero scemo, ci sarà pur una mano divina che gli tappa per sempre la bocca... Non è possibile leggere e sentire ogni giorno le sue innumerevoli str!.

L'ex assessore della giunta Bitonci è andato, così, alla carica. «Stavo pensando proprio ieri, leggendo le iniziative green e di controllo previste durante lo svolgimento degli eventi lungo i Navigli di Padova, che, tutto sommato, Federico Contin, nel suo piccolo, ha anche idee intelligenti, notevoli e condivisibili ha tuonato Boron - E' quando apre la bocca per esprimersi su temi che non lo riguardano, che il palco precipita. Sarebbe più opportuno che tornasse a occuparsi di feste universitarie, baldoria e quanto altro». «Mettiamo un attimo da parte battute, sarcasmo e cotillon: la sinistra tutta, dai rappresentanti dei Comuni a quelli dalle Regioni, dalle sardine al governo centrale, parla tutti i giorni di antifascismo, di lotta all'odio, di eradicazione dei linguaggi estremisti dalle pagine social dei politici ha rincarato la dose il presidente della Commissione regionale Sanità - giusto lunedì si è ricordato, in occasione della Shoah, che l'uomo deve rimanere legato alla sua umanità e non diventare bestia. E questo signore cosa fa? Scrive un post su un canale social, seguito peraltro da giovani e persone di ogni età, con il quale augura la morte a Matteo Salvini».

«Che bell'esempio di coerenza verso la cittadinanza ha concluso Boron - Quando c'è gente così in giro, c'è poco da dire e poco da fare, probabilmente le sardine avranno già costruito un altare sacro con la foto di Contin. Ed io non intendo dare spazio a personaggi così più del dovuto. Però voglio essere chiaro, oggettivo e assolutamente fuori da faziosità di destra e di sinistra: poteva anche esserci chiunque altro, al posto di Matteo Salvini; ma chiunque fosse, qualunque essere umano fosse stato preso di mira, la morte non si augura a nessuno. Mai». Alle ultime elezioni amministrative, Contin si è candidato con la lista Giordani ottenendo 53 preferenze e non riuscendo, così, ad entrare in consiglio comunale.

