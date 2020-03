IL RAFFORZAMENTO

MONSELICE È una situazione in continua evoluzione quella dell'organizzazione sanitaria nella Bassa Padovana. L'ospedale Madre Teresa di Calcutta, identificato già da giorni come Covid Hospital della provincia, si sta trasformando gradualmente per accogliere sempre più pazienti bisognosi di ricovero. L'Ulss 6 ha fatto sapere di aver lavorato con l'obiettivo di potenziare i posti letto per l'assistenza intensiva e semi-intensiva. Dai 12 posti letto iniziali in Rianimazione si è passati a 14, mentre altri 10 posti letto di Terapia intensiva sono stati allestiti dove prima ce ne erano altrettanti di Unità Coronarica.

«Anche tutta l'area davanti alle sale operatorie è stata trasformata in area con letti di Terapia intensiva con altri posti letto attrezzati ha fatto sapere la Regione - attraverso Azienda Zero sono stati acquisiti letti per terapia intensiva con ventilatori e monitor. Si sta continuando ad attrezzare con macchine per ossigeno (alti flussi) gli altri 52 posti letto di terapia semi-intensiva pneumologica già attivati. Sono stati poi attivati ulteriori 52 posti per degenza di malattie infettive e se ne stanno attivando ulteriori 50».

L'imponente macchina organizzativa messa in moto al Madre Teresa non ha tralasciato gli sforzi per garantire vicinanza e sostegno emotivo ai pazienti ricoverati. Nei giorni scorsi sono stati distribuiti i primi 11 tablet tra i pazienti isolati, grazie ai quali potranno videochiamare i propri cari. E già nelle prossime ore sarà consegnato un secondo lotto, per soddisfare ulteriori richieste.

Si è concretizzato così il progetto Empatia Euganea, che permette appunto ai ricoverati per infezione da Coronavirus di tenersi in contatto con i propri cari, gratuitamente e per tutta la durata dell'ospedalizzazione. I servizi informatici dell'azienda sanitaria hanno configurato ogni singolo apparecchio per rendere più facile e veloce il percorso per le videochiamate. «Anche gli assistiti più anziani, sprovvisti di telefoni cellulari propri o semplicemente meno avvezzi alle tecnologie digitali, potranno così dialogare con i rispettivi congiunti e vederne i volti in poche, semplici mosse ha commentato il direttore generale dell'Ulss 6 Domenico Scibetta - doverosamente distanti dai propri affetti, ma non per questo divisi».

Intanto, però, a Monselice continuano le richieste di attivare l'ex ospedale di via Marconi per l'attività sanitaria ordinaria. La richiesta avanzata in tal senso dai sindaci del territorio è finora caduta nel vuoto: nessuna risposta ufficiale è pervenuta dalla Regione. La struttura, nel frattempo, è stata sistemata e pulita, pronta ad accogliere eventuali emergenze. L'ipotesi più probabile è che la Regione intenda destinarla a eventuali picchi di ricoveri da Covid-19.

IL PROGETTO

Ma i sindaci della Bassa sarebbero pronti alla contromossa: non intendono infatti rinunciare a un presidio ospedaliero in un territorio che conta quasi duecentomila abitanti. Sulla stessa linea l'ex sindaco di Monselice Francesco Lunghi, stimato medico che, dopo aver presentato uno studio per adibire a Covid Hospital l'ex ospedale di via Marconi, vista la linea diversa adottata dalla Regione, ha prontamente redatto uno studio di fattibilità per la riapertura dell'ospedale dismesso di Monselice. Che a suo dire sarebbe possibile in appena venti giorni. «Non può essere spiega Lunghi - che alcuni territori (definiti No-Covid) abbiano una risposta temporale adeguata e altri territori no: penso ci siano gli estremi per un'indagine della magistratura». Il dottor Lunghi si prepara a inviare il documento in Regione, non prima di aver avviato una raccolta firma a sostegno della sua idea.

Camilla Bovo

