PADOVA Via alla maturità post-Covid per 7mila studenti, ieri sono entrati in aula per sostenere il colloquio i primi ragazzi delle scuole superiori di Padova e provincia. Il primo a tirare un sospiro di sollievo al liceo classico Tito Livio di Padova è stato Eduard Alexander Von Bothmer, 18 anni. «Tutto sommato è andata bene, ma entrare a scuola dopo tre mesi mi ha fatto effetto ammette Eduard, ancora emozionato -. Sono partito con l'esposizione di un elaborato sulla pedagogia, prendendo in considerazione due autori, Quintiliano e Plutarco. La traccia era incentrata sul ruolo del pedagogo educatore e della portata innovativa nei confronti del bambino, che prima riceveva insegnamenti solo dalla famiglia. Poi tutta l'interrogazione è andata avanti per collegamenti interdisciplinari. Un'ora è passata davvero veloce, ho avuto la sensazione di finire l'orale in dieci minuti». Il giovane maturando ora punta all'esame di ammissione di Economia. Eduard è stato accompagnato dalla fidanzata Elena Mazzei, che sosterrà l'esame al Tito Livio venerdì.

«Sono abbastanza ansiosa dice Elena ma ascoltare l'esame mi è servito molto. La commissione ti mette a tuo agio. In ogni caso io avrei preferito l'esame standard perché vado meglio nello scritto».

La seconda a sedersi davanti alla commissione del noto liceo classico padovano è stata Maddalena Rampin, 19 anni. «È stato molto strano entrare in classe e vedere i banchi distanziati, i professori con mascherina e guanti, sentire un profondo silenzio tutt'attorno racconta Maddalena -. Quest'esame di maturità ce lo ricorderemo per sempre. Alla fine è andata bene cosi, non si poteva fare diversamente, sono d'accordo con le scelte prese dal governo anche se le disposizioni sono arrivate un po' troppo tardi. La notte scorsa non ho dormito, ho fissato il soffitto, ma è passata. Ho iniziato il colloquio con una traccia sull'esilio, a settembre vorrei iscrivermi alla facoltà di Lettere». Dopo l'esame Maddalena si è concessa un caffè al bar con la sorella Eleonora, di 25 anni.

E' stata accompagnata dal papà Alessia Anastasi, 18 anni, del liceo scientifico Ippolito Nievo di Padova. «L'elaborato era su matematica e fisica spiega Alessia -. Per me è stato difficile trovare i collegamenti su ogni argomento, i professori comunque hanno fatto di tutto per mettermi a mio agio. Mi manca tanto lo scritto, anche se così la maturità è passata più velocemente. Nonostante il distanziamento ho dovuto indossare la mascherina durante tutto il colloquio: mi ha dato davvero fastidio, un po' per l'agitazione e un po' perché mi si appannavano gli occhiali. Per il mio futuro sono indecisa tra Giurisprudenza e Psicologia, ma intanto mi godo la festa».

Ha sostenuto l'esame al Nievo anche Andrea Pittarello, 18 anni. «L'elaborato era sull'amperometro ricorda Andrea -. Purtroppo però non ho saputo rispondere bene alla domanda sul magnetismo della Terra. Avendo saputo due giorni fa la data della prova, non ho avuto abbastanza tempo per ripassare. A parte questo sono soddisfatto, me la sono cavata. Seguire cinque ore di video lezioni al giorno per quattro mesi è stato devastante. Voglio iscrivermi a Medicina, nel caso non andasse ho scelto Biologia come piano B». Matteo Zimoli Girardi Feruzza, dell'Istituto Barbarigo, si è già iscritto al corso di finanza dell'università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano. «La maturità 2020 resterà sicuramente impressa nella mia memoria per il percorso che ci ha avvicinato a questo traguardo afferma Matteo -. Non è stato semplice, le informazioni erano inizialmente poche e non sempre molto chiare. Tuttavia, dopo aver sostenuto l'esame, posso ritenermi soddisfatto». Lo studente è soddisfatto. «La forma di questo esame può essere considerata migliore delle precedenti continua Matteo -: l'elaborato permette un approfondimento degli argomenti che più hanno appassionato, allo stesso tempo non priva della possibilità di collegare la materia all'interno del percorso interdisciplinare che caratterizza la terza fase dell'esame. Il percorso interdisciplinare si è rivelato molto interessante: fornisce una focalizzazione non selettiva, bensì molto più ampia e competa».

Elisa Fais

