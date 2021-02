IL RACCONTO

PADOVA Un turista, guardando la cartina, di solito pensa che via del Santo sia la strada principale della città. È la strada che porta alla Basilica, la strada che vede snodarsi la processione di Sant'Antonio ogni 13 giugno. E ora potrebbe diventare improvvisamente una strada-chiave per lo shopping pomeridiano dei padovani.

Una soluzione che non viene condivisa da tutti i commercianti i quali, in ogni caso, prestano attenzione ad ogni possibile modifica della viabilità. «Non so, forse ci penalizzerà questo anello dice Marco Frascoli, titolare del Bacaro Frascoli all'angolo con via Galilei In questo modo se qualcuno vuole venire dalle piazze deve fare tutto il giro per via Roma, magari si stanca e si ferma ad un altro locale. Ora un po' di giro c'è nel weekend mentre in settimana sentiamo molto la mancanza dei turisti che passavano per andare alla Basilica. L'ideale sarebbe pedonalizzare la via perché il transito delle auto la rende pericolosa, i marciapiedi sono strettissimi».

La via dove nacque a metà Ottocento l'economista Leone Wollemborg, fondatore della prima Cassa rurale italiana, e dove ebbe una sede anche la Banca d'Italia è stata spogliata dalla pandemia. La mancanza di turisti ma anche di studenti si avverte e la sensazione è che via del Santo abbia in qualche modo perso la sua centralità. Alcuni negozi hanno chiuso, come il punto vendita Bubble Tea i cui titolari hanno perso le speranze dopo l'arrivo del coronavirus. «Da milanesi credevamo fosse la via più importante di Padova, si parlava di farla diventare un'arteria al circuito dello shopping» aveva detto Ruggero Rovelli abbassando definitivamente la saracinesca lo scorso 5 dicembre. Ma anche prima che piombasse nel nostro mondo la pandemia hanno abbandonato via del Santo delle attività, come la libreria Rinoceronte, specializzata nei testi di Scienze politiche utilizzati nelle aule situate nel palazzo dall'altra parte della strada. Potrebbe essere questa una sorta di prova generale? «Forse non risolverà definitivamente il problema ma è da valutare afferma Cristiano Amedei, titolare della libreria Minerva Mi sembra che l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona stia lavorando bene, ascolta i commercianti e credo stia prendendo spunto dai grandi centri storici europei che, è noto, sono tutti pedonali. Non so come andrà sabato e domenica, certo è che meglio questo provvedimento piuttosto della chiusura alle auto del centro come deciso poco prima di Natale». Potrebbe essere, questo, un primo passo da inserire all'interno di un progetto più ampio, secondo Amedei, «che già è in fase di sviluppo, mi è parso di capire. Aggiungo che apprezzo gli sforzi che sta facendo l'amministrazione. La percezione che ho è che la Regione non voglia prendersi responsabilità, ventila ordinanze, proclami e poi però non ci sono provvedimenti concreti. Da Palazzo Moroni almeno si tenta di trovare una soluzione».

L'occhio dei commercianti è sempre ben aperto a tutto ciò che cambia. O che potrebbe cambiare. Con la speranza che tutto vada per il meglio e non si torni indietro. «Capisco la preoccupazione ed è giusto che si tenti di arginare lo sviluppo di assembramenti però comprendo anche che le persone abbiano voglia di uscire e ora è permesso fa notare Giampiero Martiniello, titolare del ristorante Soul Kitchen Certo, serve un progetto complessivo per la via. Forse non la renderei completamente pedonale, magari si potrebbe spostare la sbarra più indietro. Alla fine alla nostra altezza transitano solo le auto che hanno il permesso ma si potrebbero indicare degli orari per rendere le passeggiate più agevoli. Non so se questo senso unico pedonale potrebbe portare un maggiore flusso, ovviamente lo speriamo. Lavoriamo abbastanza bene nel fine settimana mentre nei giorni lavorativi la strada è meno frequentata, soprattutto a causa della mancanza di turisti e studenti».

Silvia Moranduzzo

