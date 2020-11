IL RACCONTO

PADOVA Scendono in campo 24 ore su 24, sette giorni su sette, conciliando l'attività di soccorso con lavoro e famiglia. Sono gli «eroi di tutti i giorni», i volontari della Croce Rossa di Padova, impegnati in prima linea nell'emergenza Covid-19 nel trasporto dei pazienti sospetti e positivi. Nelle giornate più difficili portano a termine fino a 20 missioni, garantendo professionalità e passione. Per dare una risposta all'emergenza, Cri Padova ha istituito un'ambulanza specializzata, con personale qualificato.

«Noi siamo la Croce Rossa Italiana dichiara Giampietro Rupolo, presidente della Cri di Padova -. Voi conoscete il nostro emblema, vedete i nostri mezzi di soccorso percorrere le strade della nostra città. Conoscete il colore delle nostre uniformi. Avete sentito di noi dalla radio e dalla televisione. Pensate davvero di conoscere il nostro segreto? Pochi minuti tra la chiamata, l'apprestamento e la partenza: un po' come per i piloti da caccia combat ready che presidiano il nostro spazio aereo e debbono decollare su scramble, lo spazio temporale fra il recepimento della chiamata di soccorso e la partenza è estremamente ristretto, ma richiede attenzione e accuratezza nella preparazione».

LO SPIRITO

Alla fine del turno, poi, si sente il calo di tensione e arriva la stanchezza. «Cosa ci spinge a comportarci così? aggiunge il dottor Rupolo - La passione, la competenza, la determinazione: passione per il servizio gratuito in aiuto di chi ne ha bisogno, competenza per poter essere efficaci nell'adempiere alle missioni di soccorso, determinazione nel saper continuare anche in un momento in cui il rischio dell'agire è maggiore del normale. La nostra forza sono i nostri operatori, volontari o dipendenti che siano, animati dallo stesso spirito. Questo è il nostro segreto, anche e soprattutto in periodo Covid».

Prima di tutto l'equipaggio verifica i caricamenti all'inizio del turno, con attenzione si eseguono le procedure di controllo dei mezzi e delle dotazioni. Questa scena si ripete a Padova, presso la base Suem principale del Comitato, tre volte al giorno per 365 giorni l'anno, cioè si ripete 1095 volte negli anni normali e 1098 in quelli bisestili, per ognuno dei mezzi in servizio h24. «Serietà e attenzione sono sinonimo di sicurezza sottolinea il presidente Rupolo -. In particolare, in quest'anno durissimo».

I volti che compongono la grande famiglia della Croce Rossa sono tanti. Massimo Rocco ha 56 anni e lavora nel campo dell'informatica, Davide Rizzi ha 21 anni e fa il magazziniere. Due vite diverse, unite dalla stessa voglia di aiutare la comunità. «Oggi sono entrato in turno in Croce Rossa alle 13.30, dopo una mattinata al lavoro e un pranzo veloce racconta Massimo -. Come prima cosa ci si interfaccia con l'equipaggio precedente per capire se mancano Dpi o strumentazioni nell'ambulanza. Dopo aver verificato tutto, si attende la chiamata del 118. In genere si è in due in ambulanza, l'autista e il soccorritore, ci si aiuta sempre».

LA DOTAZIONE

Il comitato di Padova ha a disposizione due ambulanze per rispondere alle emergenze ordinarie e un mezzo dedicato esclusivamente alle chiamate Covid. «Il nostro compito è di trasportare i positivi o i casi sospetti dalle abitazioni o case di riposo, agli ospedali e viceversa aggiunge Massimo -. Spesso lasciamo in carico i pazienti al triage Covid al Pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera. Lì un'infermiera fa la valutazione anche sulla base delle indicazioni da noi fornite».

Le chiamate giungono a tutte le ore: un singolo turno può arrivare a coprire fino a sei servizi e gli interventi coprono anche la provincia. «Rispetto alla prima ondata spiega Davide ora le persone sanno a cosa vanno incontro. Ma per i familiari, vedere un parente star male e allontanarsi, è sempre un duro colpo da sopportare. Per questo motivo non manca mai la parola di conforto, sia per il paziente sia per chi gli sta vicino. Siamo preparati per affrontare anche il lato umano, non solo quello sanitario». A volte basta un sorriso. «Sappiamo di essere a rischio contagio, per questo seguiamo con attenzione i protocolli di sicurezza continua Davide -. Quello che ci muove è l'altruismo, la volontà di aiutare chi è in difficoltà. In emergenza Covid affrontiamo turni massacranti, sono tante le casistiche da fronteggiare, ma non molliamo. Finto il turno in ambulanza, si torna a casa, si riposa qualche ora e si riparte il giorno dopo per andare al lavoro».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

