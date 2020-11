IL RACCONTO

PADOVA Quattro erano i letti all'inizio della seconda ondata. Poi sono diventati 8, quindi 16, e oggi 20, tutti occupati. Ma per poche ore, perché oggi i posti per i pazienti Covid saliranno a 24, il numero più alto del Veneto. E destinato a far registrare a breve ulteriori impennate. Dei ricoverati attuali 15 sono tenuti in posizione prona, sedati profondamente e intubati. Attaccati alle macchine che scandiscono ogni secondo i battiti del cuore e l'andamento del respiro, messo a dura prova dalle polmoniti interstiziali scatenate dal virus. Gli altri 5 malati sono sottoposti a ventilazione non invasiva, hanno il casco in testa, l'ossigeno nelle narici e un ansiolitico in vena, perché pure per loro non è facile convivere da svegli con gli effetti dell'infezione, e soprattutto con la consapevolezza di essere gravi.

All'interno della Terapia intensiva dell'ospedale di Schiavonia, diventato per la seconda volta hub-Covid, quindi, lo scenario è di nuovo quello del lockdown. Con in più l'esperienza guadagnata sul campo da medici e infermieri nella precedente pandemia. Fabio Baratto, 53 anni, direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, è al lavoro notte e giorno con la sua task force costituita da 30 anestesisti, sottratti alle altre attività fatta eccezione per il punto nascita, e da un centinaio di operatori super specializzati. E per tutti le ore di lavoro, con tute sopra i camici, mascherine, visiere e guanti, sono raddoppiate.

Dottore, cos'è cambiato rispetto a sei mesi fa?

«Le sensazioni sono diverse. Nella prima ondata c'erano più motivazioni, mentre ora sono subentrate rabbia e frustrazione per essere ripiombati nel caos. E se a febbraio c'era un supporto morale esterno significativo, ora da fuori abbiamo pure avversità di ritorno, come se il lavoro che facciamo non fosse apprezzato. E questo non fa certo piacere».

E dal punto di vista medico che differenze ci sono?

«Stiamo riscontrando un incremento rapidissimo dei pazienti in arrivo. Nella prima ondata abbiamo avuto inizialmente un incremento pazzesco e poi un rallentamento, mentre adesso non c'è tregua, anche se c'è un maggiore ricambio: aumentano le guarigioni, perché ad ammalarsi sono soggetti più giovani, in quanto gli anziani rimangono a casa. Certo, qualche ottantenne c'è, ma attualmente l'età media dei pazienti in Terapia intensiva, anche se ne abbiamo avuto uno di 32, è di 60-65 anni, e parecchi sono gli under 50. Per questo riusciamo a estubarli in meno di 10 giorni, mentre prima ce ne volevano circa 18. Sono tutti collaborativi, reagiscono e si impegnano. Abbiamo dimesso 15 pazienti, 2 sono deceduti ma determinanti sono state le patologie pregresse, mentre uno è morto proprio per il Covid».

Ma come sta un malato che esce dalla Terapia intensiva?

«La lotta mette a dura prova chiunque e i dimessi tornano in reparto in condizioni precarie, anche se respirano. Per qualche giorno restano in stato confusionale e il percorso, giovani compresi, è in salita. Noi in Terapia intensiva ci adoperiamo in tutti i modi, non solo con prestazioni sanitarie di ogni genere, per esempio visitandoli con l'ecografo, sottoponendoli a broncoscopie mirate e a tracheostomia se necessario, ma anche aiutandoli psicologicamente, mettendoli in comunicazione due volte al giorno con i parenti utilizzando i tre tablet in dotazione».

Quali sono le cure attuali?

«C'è un protocollo scarno, ma determinante è che inizialmente venga dato l'antivirale, che dà maggiori possibilità di superare la fase critica. Poi somministriamo antinfiammatori, in primis il cortisone, e la terapia con eparina perché il Coronavirus provoca dei micro trombi polmonari».

Dal punto di vista logistico cosa manca?

«Vorrei dei letti per la terapia semi intensiva, sia in entrata in uscita, che ci consentirebbe di accelerare le dimissioni da quella intensiva, guadagnando posti per i più gravi. Per il resto va bene, stiamo lavorando in un reparto modernissimo, a circuito chiuso, con flussi di aria solo verso l'esterno e percorsi diversificati in entrata e in uscita per impedire le contaminazioni. E infatti tra il personale nessuno si è contagiato».

Ma sareste pronti ad affrontare un'emergenza più ampia?

«In primavera eravamo arrivati a 50 posti invadendo le sale operatorie, ora siamo a 24 con gli spazi dell'Unità coronarica, con 4 stanze a biocontenimento, cioè tende con tecnologia militare e pareti trasparenti, per 6 malati. Amplieremo in base alle esigenze e alla disponibilità di personale, sia medico che infermieristico, e comunque possiamo arrivare a 35 letti».

Come state vivendo questa fase emergenziale?

«Per me e per miei collaboratori i turni di lavoro sono raddoppiati. Ma non è questo il problema, quanto la paura di ammalarci e che si contagino i nostri familiari».

E i negazionisti, intanto, ribadiscono che il virus non esiste.

«Purtroppo è così. Ne abbiamo avuto uno finito in Terapia intensiva e intubato per giorni, perchè non aveva indossato la mascherina, sostenendo questa tesi. Lo abbiamo curato e guarito, e quando è uscito non ha avuto esitazioni nel definirsi un pentito, dichiarando apertamente di avere sbagliato».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA