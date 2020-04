IL RACCONTO

PADOVA «Ha suonato il telefono alle sette del mattino. E quando suona a quell'ora non è mai per qualcosa di buono». Il dottor Salvatore També, 55 anni, ha passato oltre metà della propria vita lavorando nella casa di riposo di Merlara. E quella chiamata di domenica 8 marzo non la scorderà mai. Si aspettava una richiesta urgente, ma non sapeva ancora di trovarsi davanti a un incubo. Il dottor També è il medico che ha chiesto il ricovero urgente per la prima paziente risultata contagiata nel pensionato dove sono morti quasi trenta anziani. La sua è una vita in doppia trincea: al mattino nell'ambulatorio da medico di famiglia, al pomeriggio al pensionato Scarmignan.

LA TESTIMONIANZA

Il viaggio tra le case di riposo della provincia, quasi tutte toccate dall'emergenza Coronavirus, non può che cominciare da questo dottore di 55 anni. «Io sono sempre a disposizione e dormo con il telefono acceso - racconta -. Quel giorno mi ha chiamato un'infermiera dicendomi che una nostra ospite ottantenne presentava tosse e difficoltà respiratorie. Poteva essere un riacutizzarsi di una polmonite cronica, ma in tempi di Coronavirus era bene fare subito gli accertamenti. Abbiamo chiesto il ricovero a Schiavonia ed è stato effettuato il tampone. Era positiva. Era la prima».

L'anziana è ancora viva, ma da quel giorno è cambiato tutto. «Il risultato è arrivato in giornata, il giorno dopo trenta pazienti hanno manifestato febbre. La situazione era allucinante e molti operatori, senza le dotazioni di cui dispongono medici e infermieri in ospedale, si sono comportati da eroi». Senza il tempo di avere paura: «Sapevano di essere in mezzo ad un pericoloso focolaio, ma in quei momenti la professionalità viene prima di tutto. Altrimenti scegli un altro mestiere. Per fortuna sono arrivati i dispositivi grazie a qualche donazione privata».

També è uno dei tantissimi medici di medicina generale che lavora anche dentro le case di riposo. «Sì, sono situazioni frequenti e sono medici straordinari, doppiamente esposti - conferma Domenico Crisarà, segretario regionale della Fimmg con un ambulatorio all'Arcella -. A loro non posso che fare tanti complimenti e rivolgere enormi ringraziamenti. Lavorano senza paura e, purtroppo, soprattutto nel primo periodo hanno spesso lavorato anche senza essere dotati di dispositivi di protezione all'altezza».

LA LETTERA

Vuole restare anonimo invece l'operatore sociosanitario di una casa di riposo di Padova autore di una lunga lettera con molti passaggi che sottolineano lo spirito suo e di molti colleghi: «Sicuramente c'è stata, c'è e continuerà ad esserci tantissima tensione per qualcosa che è molto più grande e potente di noi. Molti sono i momenti di paura, ansia, sconforto e impotenza di fronte ad una malattia sconosciuta e che per i nostri ospiti già debilitati potrebbe portare alla morte. Molti ospiti intuiscono quello che sta succedendo, altri non se ne rendono conto ma devono comunque subire un trambusto non indifferente nelle loro condizioni già precarie. Noi operatori siamo, per gli ospiti, la loro seconda famiglia. Non è semplice perché anche noi siamo essere umani che a volte hanno bisogno di rassicurazioni, ma più che un lavoro questa è una scelta di vita molto coraggiosa e ora è come essere in missione speciale».

LA PREOCCUPAZIONE

Lavora invece al Bonora di Camposampiero Valeria Gonzo, educatrice. «La vita dentro una struttura dove si verificano contagi cambia inevitabilmente. Gli operatori devono restare in prima linea: la preoccupazione c'è ma, più che per noi, è per i nostri ospiti. Vogliamo e dobbiamo tutelarli al meglio».

Cgil, Cisl e Uil si sono mosse chiedendo per ogni struttura dispositivi di protezione e adeguate aree di isolamento per i contagiati, ora interviene anche la Fipac, Federazione dei pensionati di Confesercenti: «Più volte in passato abbiamo denunciato criticità in varie case di riposo. Constatiamo con amarezza che, a fronte di varie segnalazioni per il mancato rispetto della tutela e sicurezza degli ospiti e degli operatori in riferimento alle norme anti-contagio, gli enti preposti alla verifica si siano attivati con determinazione solo dopo che la strage di vite umane ha rotto il muro del silenzio».

Gabriele Pipia

