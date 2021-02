IL RACCONTO

PADOVA È uno dei dieci licei più antichi d'Italia, ospitato in un palazzo seicentesco dove trovano posto un museo storico e un'aula dedicata a Galileo Galilei. Ma è anche una delle scuole più moderne di Padova, dove la connessione viaggia veloce su una fibra di ultima generazione e per prenotare i panini gli studenti usano tutti la stessa applicazione. Lunedì mattina, ore 7.40, liceo scientifico Ippolito Nievo di Padova. Nel giorno dell'agognato ritorno in classe i primi studenti varcano il portone e salutano la bidella con gli occhi più luminosi del solito. «Ti siamo mancati?». Gli ultimi arrivano alle 8.15, ma non si tratta dei classici ritardatari: è l'effetto delle entrate scaglionate predisposte dal preside per evitare di trovarsi alunni assiepati come sardine. Una ragazza bionda - stivali, cappotto grigio e vestitino blu delle grandi occasioni - sale a piccoli passi l'elegante scalinata bianca e poi sorride: «Questa mattina sono emozionata». No, questo non è un lunedì come gli altri.

L'ORGANIZZAZIONE

I gradini affacciati su via Barbarigo portano ad un lungo corridoio al primo piano. A destra la sala-insegnanti, dove quattro docenti lavorano al tablet aspettano di cominciare lezione. A sinistra l'ufficio di presidenza: qui il professor Maurizio Sartori ha definito un'organizzazione anti-Covid curata nei minimi dettagli. «Contiamo 1.080 studenti distribuiti in 44 classi. Di queste, 22 fanno lezione in presenza e 22 con la didattica a distanza. C'è chi viene a scuola lunedì, mercoledì e venerdì e chi invece martedì, giovedì e sabato. Abbiamo deciso di non spezzare le classi». Ciò non significa, però, che le altre 22 aule sono vuote. «I professori vengono comunque a fare lezione qui anche se i loro alunni sono collegati da casa. Prima la loro presenza era facoltativa, ora invece ci sono tutti». Il preside ci accompagna in fondo al corridoio. Un'aula vuota, un solo banco al centro e un'insegnante di spagnolo che fa lezione da sola. Il suo monitor è un puzzle colorato composto dalle facce di tutti i suoi ragazzi collegati. Oggi anche loro potranno tornare a scuola.

L'EMERGENZA

Quattordici anni da dirigente scolastico a Selvazzano e poi un triennio al timone di uno dei licei più importanti del Veneto. Nella sua lunga carriera il preside Maurizio Sartori ne aveva già viste tante ma gli ultimi 11 mesi sono qualcosa che non dimenticherà mai. «In questo giorno di ripartenza sta filando tutto liscio, vedo i ragazzi davvero contenti - racconta - Appena arrivati abbiamo avuto un intoppo tecnico perché l'impianto di riscaldamento è stato spento a lungo e non funzionava al meglio, ma abbiamo risolto». Poi guarda indietro, a questa prima parte dell'anno scolastico così tormentata: «Per fortuna abbiamo avuto solo 12 casi di contagio e nessun focolaio, significa che si trattava sempre di situazioni esterne. Le regole sono sempre state rispettate e ora il nuovo protocollo ci faciliterà le cose: sappiamo che in caso di un alunno positivo tutta la classe va subito in quarantena, in automatico».

LO SPIRITO

Sartori passa da un corridoio all'altro, si sofferma con orgoglio davanti ai laboratori e alla bacheca dei minerali, poi entra in un'aula e gli alunni si alzano tutti in piedi. «State seduti, sono qui solo per dirvi ben tornati». Poi riflette: «Le gratificazioni maggiori sono state il plauso dei genitori per come abbiamo approntato il piano di rientro e vedere l'affetto degli studenti per la loro scuola. Magari in passato qualcuno la viveva come un peso, ma oggi tutti non vedevano l'ora di essere qui». Il timore maggiore, invece, riguarda il futuro. «Chi lo sa se dovremo chiudere ancora?». C'è anche una preoccupazione più pratica e immediata: «Il tempo perso soprattutto per gli alunni di prima e di quinta».

L'INTERVALLO

Mentre il preside passeggia per le aule, tra una verifica di chimica e spiegazione di biologia, alle undici suona la campanella. «I ragazzi fanno la ricreazione, ma ad orari sfasati. Non è tempo per trovarsi tutti assieme nell'atrio». Un'insegnante scende a prendere i panini, già prenotati con un semplice clic. Una pausa veloce, poi si riprende con la lezione. Dietro di lei c'è la lavagna elettronica. Davanti, sulla cattedra, un goniometro, una squadra e un libro di storia dell'arte. Ma anche un barattolo di gel igienizzante, un pacco di mascherine e un grande cartello bianco e blu: «Lavarsi le mani». Si riparte così.

Gabriele Pipia

