IL RACCONTO

PADOVA Alle due meno un quarto vigili e volontari della protezione civile sono già schierati nei punti chiave: la chiesa di San Daniele martire, la rotonda che divide via Roma da via Umberto I, galleria Ruzante, galleria Storione e l'inizio di via Roma. Il flusso dei padovani in passeggiata è omogeneo e scorre uniforme verso nord. Come un unico corpo, una sola entità, si muovono (quasi) tutti in un'unica direzione. Contemporaneamente nelle strade del ghetto e sulle riviere si genera un altro branco di passeggiatori che camminano nella direzione opposta. «Tutte le strade portano a Prato della Valle, dai che ci arriviamo» dice un ragazzo ai suoi amici mentre sguscia tra le stradine acciottolate del ghetto. Stradine che il sabato non vengono quasi mai utilizzate perché la consuetudine è restare nella zona delle Piazze e passare per via Roma e via Umberto I se si decide di andare verso l'isola Memmia.

«Già dalla mattina ho visto più movimento del solito riferisce Cristiano Amedei, titolare della libreria Minerva in via del Santo, una delle strade che dovevano beneficiare della gestione dei flussi E non si trattava di clienti abituali ma di persone mai viste prima. Un primo bilancio? Direi positivo, forse ha aiutato la bella giornata anche se molto fredda».

IL CARTELLO

Da Prato della Valle il flusso che entra in via Umberto I è costante. Quasi subito si incontra il cartello con un cerchio blu e una scritta bianca: «Direzione consigliata», la freccia che indica in alto. Persone che passeggiano ci sono, certo, ma la situazione non è drammatica. «Si è visto meno movimento ma nessun cliente mi ha segnalato problemi ad arrivare dice Antonio Ferrari, titolare dell'omonima enoteca in via Umberto I Sono molto contento, credo sia stata gestita bene la giornata e dal punto di vista del business non ho criticità da segnalare. Magari in questo modo ha lavorato anche qualche collega in altre vie che di solito vede un minor flusso. Si è fatto di necessità virtù ed è andata bene».

Un po' di confusione si avverte appena quando via Umberto I si restringe poco prima della rotonda che ne segna la fine. La strada è più stretta, in parte è occupata dal plateatico del Pavin Cafè. Ma è un attimo, ci si disperde nel tratto che conduce a via Roma. I tavolini dei bar sono pieni, molti negozi, soprattutto quelli delle grandi catene, hanno la fila fuori anche di venti persone. La strada è comunque abbastanza libera tanto che il piccolo Thomas è riuscito a far impazzire la mamma che era in coda fuori da Zuiki correndo in tondo ridendo come un matto e perdendo la sciarpa del Re Leone. «Ma quindi per andare in Prato che strada devo fare?» chiede una ragazza all'agente che la blocca all'incrocio tra via Roma e via Marsala. Il vigile le spiega che deve tornare indietro e percorrere le stradine interne, perché da lì può solo risalire. «Ghe s'è polisia a tutti gli angoi», esclama in dialetto un passante mentre passa vicino ai vigili urbani che controllano i flussi all'inizio di via Roma. «Guardi, devo andare qui da Venchi a prendere un gelato, devo davvero fare tutto il giro?» domanda un signore a passeggio con la moglie. «Va bene, se deve solo andare qui passi pure. Ma poi torna indietro, non può andare verso sud, mi raccomando» risponde il vigile, controllando che la coppia poi rispetti la parola data.

I GIOVANISSIMI

Finché resiste il sole i plateatici delle Piazze sono pieni, così come anche i muretti di piazza Duomo. Non mancano anche qui le code fuori dai negozi. Eppure di pacchi e pacchettini indici di shopping non se ne vedono così tanti. Piuttosto si vedono tanti giovani e giovanissimi che passeggiano avanti e indietro, si fermano ai tavolini dei bar. Qualche coppia si apparta sotto i portici di via Umberto I staccandosi dal gruppo di amici quel tanto da poter avere un minimo di intimità. Le mani si sfiorano ma non le labbra, coperte dalle mascherine. Queste maledette mascherine che frenano o rallentano la nascita di giovani amori. E allora tutto sta nel contatto delle dita, incerto e delicato. Camminando a senso unico.

Silvia Moranduzzo

